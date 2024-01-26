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申設廢棄物轉運站遭里民抗議 「長煜」發聲明提告、停辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「反長煜環保工程有限公司入侵龍津里自救會」成員24日前往「長煜」申設轉運站址門口抗議，表達反對到底決心，並要求縣府駁回申請。圖／本報資料照片
「反長煜環保工程有限公司入侵龍津里自救會」成員24日前往「長煜」申設轉運站址門口抗議，表達反對到底決心，並要求縣府駁回申請。圖／本報資料照片

苗栗縣「反長煜環保工程有限公司入侵龍津里自救會」反對業者有意在後龍鎮後龍鎮龍津里申請設置廢棄物轉運站，前天動員20多人前往轉運站址門口抗議，表達反對到底決心，並要求縣府駁回申請；當天業者回應一切依法行事，今再對外發布聲明「公司內部已先決議停止興辦轉運站」。

「長煜」發布七項聲明指出，去年12月17日在龍津里活動中心舉辦的說明會，因現場遭有心人士阻撓，導致無法發言向里民溝通，完全罔顧里民知的權益，懷疑是否有人以其他目的來帶領抗議活動與風向？

「長煜」說，公司申請轉運站項目皆為一般事業廢棄物，絕無有害及放射性毒廢棄物，且公司主力營業項目是回收事業單位之五金，絕無拆解、掩埋及處理等可能造成環境污染行為，何來影響生活品質之說？因為他們絕非處理機構，而是清除機構等同運輸的角色。

公司合法經營、合法納稅及依法行事，且從事友善環境的環保清潔工作，竟被冠上黑箱作業、惡勢力等莫須有的指控；為維護員工就業權利、人身安全及商譽，迫不得已須針對不實言論及惡意造謠的行為者報警立案，追究其法律責任。

「長煜」強調，去年12月17日說明會後，礙於干擾無法與里民溝通，又不想與特定人士衝突，公司內部已先決議停止興辦轉運站，但尚未發布正式公文給主管機關；待司法證明公司清白，惡意中傷公司之人受到法律制裁，即刻發布正式公文停止興辦事業。

對此，當地龍津里長黃忠表示，當初是他要求「長煜」舉辦說明會，但當時會場遭人杯葛，「長煜」無法上台說明他也很無奈，後來啥時候成立自救會他也不知道。

據了解，自救會長鄭火生從未出面，前天是鄭家住台北女兒鄭小姐以父親名義找外人及部分里民前往抗議；由於鄭會長及鄭小姐未接電話，暫無法得知他們對「長煜」聲明的回應。

前天帶頭抗議的鄭小姐未接電話，暫無法得知自救會對「長煜」聲明的回應。圖／本報資料照片
前天帶頭抗議的鄭小姐未接電話，暫無法得知自救會對「長煜」聲明的回應。圖／本報資料照片
「長煜」發布七項聲明強調，公司內部已先決議停止興辦轉運站，待司法證明公司清白，惡意中傷公司之人受到法律制裁，即刻發布正式公文停止興辦事業。圖／「長煜」提供
「長煜」發布七項聲明強調，公司內部已先決議停止興辦轉運站，待司法證明公司清白，惡意中傷公司之人受到法律制裁，即刻發布正式公文停止興辦事業。圖／「長煜」提供

廢棄物 自救會

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