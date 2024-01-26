申設廢棄物轉運站遭里民抗議 「長煜」發聲明提告、停辦

苗栗縣「反長煜環保工程有限公司入侵龍津里自救會」反對業者有意在後龍鎮後龍鎮龍津里申請設置廢棄物轉運站，前天動員20多人前往轉運站址門口抗議，表達反對到底決心，並要求縣府駁回申請；當天業者回應一切依法行事，今再對外發布聲明「公司內部已先決議停止興辦轉運站」。

「長煜」發布七項聲明指出，去年12月17日在龍津里活動中心舉辦的說明會，因現場遭有心人士阻撓，導致無法發言向里民溝通，完全罔顧里民知的權益，懷疑是否有人以其他目的來帶領抗議活動與風向？

「長煜」說，公司申請轉運站項目皆為一般事業廢棄物，絕無有害及放射性毒廢棄物，且公司主力營業項目是回收事業單位之五金，絕無拆解、掩埋及處理等可能造成環境污染行為，何來影響生活品質之說？因為他們絕非處理機構，而是清除機構等同運輸的角色。

公司合法經營、合法納稅及依法行事，且從事友善環境的環保清潔工作，竟被冠上黑箱作業、惡勢力等莫須有的指控；為維護員工就業權利、人身安全及商譽，迫不得已須針對不實言論及惡意造謠的行為者報警立案，追究其法律責任。

「長煜」強調，去年12月17日說明會後，礙於干擾無法與里民溝通，又不想與特定人士衝突，公司內部已先決議停止興辦轉運站，但尚未發布正式公文給主管機關；待司法證明公司清白，惡意中傷公司之人受到法律制裁，即刻發布正式公文停止興辦事業。

對此，當地龍津里長黃忠表示，當初是他要求「長煜」舉辦說明會，但當時會場遭人杯葛，「長煜」無法上台說明他也很無奈，後來啥時候成立自救會他也不知道。