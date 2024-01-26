投入8千萬 竹北擴點升級E-Bike 首波西區210輛

新竹縣竹北西區為靠海鄉村，受竹科外溢影響，近年麻園里湧進上千年輕人口，通學需求大增，地方無不期待YouBike擴點到西區。竹北市公所編列8000萬元預算，除擴充14個站點到西區，並直接升級成YouBike2.0E電力輔助車，首波挹注210輛電輔車，昨亮相。

麻園里長許榮生說，麻園里近年增約4百戶年輕家庭，約占麻園里人口數一半，2年來他不斷接到家長陳情，孩子有通學需求，也有許多在地人盼增YouBike，帶動觀光賞花潮。

竹北市長鄭朝方指出，他競選市長曾提出打造竹北環市大綠廊「三環、三河、三廊道」旗艦計畫，藉以帶動通勤、觀光、運動等機能；竹北市公所去年自編8000萬元預算，目前率先完成「三環」之一的「西環」新月沙灣水月觀光休憩園區自行車路線，投入210輛E-Bike優先服務西區民眾。

鄭朝方說，除了引入電輔車，也同步新設「西環三線」14站點、增設210柱停車柱。站點選址經與縣府、當地代表及里長協調後決議，共「稻浪小徑」、「潮海騎行」、「都會輕旅」3條線路，預計今年年中390輛E-Bike電輔車全數到位、完成西區共20站點建置。啟用日期待新竹縣政府公告。