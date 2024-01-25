快訊

預告罷工恐落在春節、清明連假 長榮航：受影響旅客退、改票免手續費

南山人壽處分北市內湖兩大樓 交易金額47.9億元、買家曝光

害2架戰機緊急起飛…他「1動作」觸發國家警報 超慘下場曝光

叫板中央？桃園立委全壘打 張善政明率6立委訪桃捷爭取9大建設

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（左4）明天下午將率領6名桃園立委參訪桃捷，藉此向中央喊話解決地方議題。本報資料照片
桃園市長張善政（左4）明天下午將率領6名桃園立委參訪桃捷，藉此向中央喊話解決地方議題。本報資料照片

國民黨今年在立委選戰奪佳績，市長盧秀燕昨宴請台中新當選立委，盼不分黨派向中央爭取資源。無獨有偶，為桃園立委選舉取得「全壘打」6席全上的桃園市長張善政，明天下午也將率領6名新當選立委參訪桃捷，盼解決車廂不足、機捷產權轉移等問題，向中央叫板意味濃厚。

張善政明下午1點將率6名桃園立委前往桃捷公司行控大樓參訪智慧鐵道成果，並舉行閉門會議。據悉，此行市府包括2名副市長、秘書長與多位局處首長都將出席，確認未來要向中央爭取的事項。

包括捷運棕線、捷運三鶯線延伸八德、機捷增購列車、國道1和2甲交流道改善、國一楊梅到頭份拓寬計畫、板龍及新梅龍快速道路，及設立北橫國家風景區等9大建設，預計都會是重點。

其中，捷運棕線雖於24日獲國發會審議通過，但後續還有三鶯線延伸八德需核定；另疫情解封後機捷運量節節攀升，添購新車廂勢在必行，機捷產權轉移的問題也須盡快解決。

知情人士表示，張善政上任後，因藍營在國會較弱勢，向中央爭取資源的途徑不多，市府另闢蹊徑，運用行政院會的平台發聲，像是去年11月副市長蘇俊賓就在院會上提出板龍與新梅龍2條快速道路的重要性。

雖行政院長陳建仁已指示公路總局，在今年初針對2條快速道路進行可行性評估，但該人士說，後續若無同陣線的立委在中央強力監督，難以確保推動進度，此外包括機捷購買車廂、北橫國家風景區等多項議題，市府過去1年也不斷向中央反映，可惜進度有限。

藍營人士分析，張善政以執政1年政績囊括6席，連外界過去評斷的激戰區、綠營板塊區的第一、第二選區都過關，甚至在總統選票桃園也贏過台中，可見獲得民眾及藍營支持者高度認可。

該人士強調，張善政以政策、建設的角度，獲得不分政黨的市民支持，明再率6位立委向中央叫板，對於未來在藍營內部的厚度與基礎，都有非常大程度的加分。

機捷 張善政 盧秀燕

延伸閱讀

台積電沒落腳桃園 張善政：證明就是兩次選舉操作

少年安輔營120生扮電競角色 張善政：提升法治勿蹈不法

桃園復興下雪白色美景 張善政：上山交通管制應變防災

「韓江配」角逐立院龍頭 張善政說話了

相關新聞

綠揪高虹安人事出包、批黑箱作業 竹市府人事處回應

新竹市長高虹安前天（23日）發布公告新一波人事令，包含行政處長副處長由民政處長彭姓科長升任，但新竹市議會民進黨團發現市府...

叫板中央？桃園立委全壘打 張善政明率6立委訪桃捷 爭取9大建設

國民黨今年在立委選戰奪佳績，市長盧秀燕昨宴請台中新當選立委，盼不分黨派向中央爭取資源。無獨有偶，為桃園立委選舉取得「全壘...

「竹縣意外險」開辦理賠6億多 沒人要投標將轉型為意外死亡救助金

新竹縣為全國唯一開辦縣民保險的縣市，縣民發生意外死亡可領有30萬元保險金，2011年開辦以來共理賠6億3240萬，也因理...

竹北市公所耗資8千萬擴點升級E-Bike 首波西區投210輛

新竹縣竹北西區為靠海鄉村，因竹科外溢影響，近年麻園里仍湧進近1千多年輕人口，麻園里長許榮生指出，許多家長反映學童有通學需...

新屋交流道壅塞盼匝道拓寬？ 交通局曝原因

桃園中壢新屋交流道上下班時間時常大塞車，民眾受交通困擾所苦，有民代希望能在交流道周邊增設科技執法，並拓寬匝道，來緩解交通...

3月18日出發！白沙屯媽祖今年往北港進香日程擲定 全程「去緩回急」

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天依往例在農曆12月15日擲筊決定起轎出發、抵北港、回鑾等時程，下午1點在拱天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。