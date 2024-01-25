叫板中央？桃園立委全壘打 張善政明率6立委訪桃捷爭取9大建設

國民黨今年在立委選戰奪佳績，市長盧秀燕昨宴請台中新當選立委，盼不分黨派向中央爭取資源。無獨有偶，為桃園立委選舉取得「全壘打」6席全上的桃園市長張善政，明天下午也將率領6名新當選立委參訪桃捷，盼解決車廂不足、機捷產權轉移等問題，向中央叫板意味濃厚。

張善政明下午1點將率6名桃園立委前往桃捷公司行控大樓參訪智慧鐵道成果，並舉行閉門會議。據悉，此行市府包括2名副市長、秘書長與多位局處首長都將出席，確認未來要向中央爭取的事項。

包括捷運棕線、捷運三鶯線延伸八德、機捷增購列車、國道1和2甲交流道改善、國一楊梅到頭份拓寬計畫、板龍及新梅龍快速道路，及設立北橫國家風景區等9大建設，預計都會是重點。

其中，捷運棕線雖於24日獲國發會審議通過，但後續還有三鶯線延伸八德需核定；另疫情解封後機捷運量節節攀升，添購新車廂勢在必行，機捷產權轉移的問題也須盡快解決。

知情人士表示，張善政上任後，因藍營在國會較弱勢，向中央爭取資源的途徑不多，市府另闢蹊徑，運用行政院會的平台發聲，像是去年11月副市長蘇俊賓就在院會上提出板龍與新梅龍2條快速道路的重要性。

雖行政院長陳建仁已指示公路總局，在今年初針對2條快速道路進行可行性評估，但該人士說，後續若無同陣線的立委在中央強力監督，難以確保推動進度，此外包括機捷購買車廂、北橫國家風景區等多項議題，市府過去1年也不斷向中央反映，可惜進度有限。

藍營人士分析，張善政以執政1年政績囊括6席，連外界過去評斷的激戰區、綠營板塊區的第一、第二選區都過關，甚至在總統選票桃園也贏過台中，可見獲得民眾及藍營支持者高度認可。

該人士強調，張善政以政策、建設的角度，獲得不分政黨的市民支持，明再率6位立委向中央叫板，對於未來在藍營內部的厚度與基礎，都有非常大程度的加分。