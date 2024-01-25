中國醫藥大學跨科室諮商治療 成竹縣首家青少年親善機構

中國醫藥大學新竹附設醫院通過衛福部認證，成為新竹縣第一家青少年親善照護機構，同時也經衛福部認證，成為兒童友善醫療服務機構，0到3歲小孩，在特殊門診可以優先看診。院長陳自諒表示，希望在以成人醫療為主體的醫院裡，可以透過不管是硬體、軟體或服務態度，營造幼兒和青少年友善的就醫環境，更舒服更便利。

身心科主任王明鈺指出，父母親以為青少年是大小孩，或是小大人，其實都不是，他們是一個很尷尬特殊的族群，面對身體劇烈變化走入青春期，或是性別認同問題，與父母親期待差異，甚至出現親子衝突，網路成癮等問題，都需要透過跨科室完整專業醫療團隊評估介入諮商或治療。

王明鈺指出，針對12至25歲初診的青少年，院方會針對身心靈問題完整評估，整合兒科、婦產科、家醫科、身心科、社工、心理師、營養師等科室，提供完整醫療服務。家醫科設有戒菸衛教師負責戒菸檳相關服務，身心醫學科負責青少年酒藥癮濫用及網路成癮等相關服務，兒科與營養科協助不健康飲食部分。此外，為重視青少年隱私，將採取父母和青少年分開諮商。

兒科主任陳思融表示，院方成為兒童友善醫療服務機構，目前眼科醫師邱瓊儀、張家睿、整形外科主任李旻昭、曾文楷醫師，復健科主任賴宇亮、何宇淳醫師和陳俊龍醫師、神經外科巫智穎醫師，身心科主任王明鈺跟林洪異醫師，家醫科主任胡松林，血液腫瘤科主任鍾智淵，風濕免疫科洪明理醫師，中醫科鄒曉玲醫師等，均加入0到3歲的優先看診制度。

陳思融說，民眾插卡報到後，告知護理師3歲以下協助安排看診即可，同時門診藥局也設置無障礙櫃台優先領藥服務，提供攜幼家屬及兒科友善服務，服務時間為周一到周五上午9點到12點，以及下午1點30分到下午5點。