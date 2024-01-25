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桃園航空城拆遷戶最後搬遷期限延後年 4國小仍今年廢校

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
竹圍國小因航空城開發工程要遷往竹圍國中，但因新台15線工程而延後。記者鄭國樑／攝影
竹圍國小因航空城開發工程要遷往竹圍國中，但因新台15線工程而延後。記者鄭國樑／攝影

桃園市航空城開發工程拆遷戶最後搬遷期限從今年10月延至115年8月，不過教育局連日開會決議，原本開發區要廢校或遷校的5所國小除了竹圍國小暫緩遷校，其他4所小學圳頭、后厝、沙崙、陳康仍在7月廢校，合計100多位學生暑假過後改往內海、埔心國小就學，教育局按原先規畫提供每名學生轉學補助安置費2.5萬元。

教育局表示，竹圍國小原計畫是遷校（非廢校），遷往鄰近的竹圍國中兩校共用一個校區，但是國小這邊因為考量學校外有新台15線工程正在施工，100多位學生從住家必須經過工區，交通動線安全虞慮高，目前航空城拆遷戶最後搬遷期限又往後延，因此決定等這個路段的工程完工後再遷校。

教育局表示，除了補助轉校的學生安置補助費，也會評估4所廢校的國小上百位學生上學、放學的交通問題，包括安排專車接送，至於教師和行政職人員也都安排好轉往其他學校工作。

受先前疫情和缺工等因素影響，航空城拆遷戶最後搬遷期限確定延至115年8月底，教育局因為先前已完工廢校、遷校準備工作，決定仍按原期程進行，4所國小今年7月底廢校，學生轉校。

廢校 教育局 航空城

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