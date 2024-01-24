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寒流來襲...竹市議會捐血活動邀捐熱血 送毛巾、狀元糕

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會今天舉行「捐血迎龍年、步步高升好運來」活動，已是議長許修睿連續5年發起捐血活動，獲得多名議員、里長與民防義消等單位響應。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天舉行「捐血迎龍年、步步高升好運來」活動，已是議長許修睿連續5年發起捐血活動，獲得多名議員、里長與民防義消等單位響應。記者張裕珍／攝影

寒流來襲冷颼颼，新竹市今天氣溫約10度左右，新竹市議會今天舉行「捐血迎龍年、步步高升好運來」活動，已是議長許修睿連續5年發起捐血活動，獲得多名議員、里長與民防義消等單位響應，不少議員、里長不畏寒流低溫，紛紛挽袖捐熱血。今天捐血還送微型積木、運動毛巾、古早味蛋糕跟狀元糕，有吃又有拿。

新竹捐血中心負責桃竹苗血庫調度，今天派出一輛捐血車開到新竹市議會前方，支援捐血活動。新竹捐血中心主任王雲龍指出，每年冬天都是血庫庫存最危急的季節，目前各血型庫存都不到5天，加上強烈寒流來襲，血液需求大增，籲請大家踴躍捐血。

市議會今天號召包括北區、東區、香山區的基層建設促進會、新竹市民防總隊、義消總隊等單位共同響應，議長許修睿逐一回贈感謝狀。許修睿說，時值今年入冬最強的一波寒流，也是血液庫存最危急的時候，感謝大家願意挽袖捐血，緩解告急的血庫。

今天包括副議長余邦彥、議員陳治雄、吳旭豐等人都率先踏上捐血車，三人都不約而同選擇捐500cc血液，相當熱血。三人都認同「捐血是救人又利己，捐血一袋救人一命」，只要每次議會有舉辦捐血活動，都會主動挽袖捐血，未來也會持續捐下去。

市議會指出，今天活動一直延續到下午4點，為了感謝大家對捐血活動的參與，現場也請來大師揮毫春聯，讓捐血民眾可以兌換，瀰漫年節氣氛，一起「熱血迎龍年」。

新竹市議會今天舉行「捐血迎龍年、步步高升好運來」活動，副議長余邦彥（左一）搶頭香響應捐血。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天舉行「捐血迎龍年、步步高升好運來」活動，副議長余邦彥（左一）搶頭香響應捐血。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天舉行「捐血迎龍年、步步高升好運來」活動，還有大師揮毫贈春聯活動。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天舉行「捐血迎龍年、步步高升好運來」活動，還有大師揮毫贈春聯活動。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天舉行「捐血迎龍年、步步高升好運來」活動，已是議長許修睿（左）連續5年發起捐血活動，獲得多名議員、里長與民防義消等單位響應，議員吳旭豐（右）連年捐血。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天舉行「捐血迎龍年、步步高升好運來」活動，已是議長許修睿（左）連續5年發起捐血活動，獲得多名議員、里長與民防義消等單位響應，議員吳旭豐（右）連年捐血。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天舉行「捐血迎龍年、步步高升好運來」活動，已是議長許修睿（右）連續5年發起捐血活動，獲得多名議員、里長與民防義消等單位響應，議員陳治雄（左）連年捐血。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天舉行「捐血迎龍年、步步高升好運來」活動，已是議長許修睿（右）連續5年發起捐血活動，獲得多名議員、里長與民防義消等單位響應，議員陳治雄（左）連年捐血。記者張裕珍／攝影

捐血中心 新竹 寒流

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