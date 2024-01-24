桃園這2處限定年貨大街 1元福袋來競標

2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕，今年分別在中壢及桃園2區舉辦中壢場於1月24至28日、桃園藝文特區則是2月1日至5日，平日下午2時至晚上10時，假日上午10時至晚上10時舉行，現場近百個特色攤位供民眾選購，包含湖南臘肉、香滷豬腳、花生堅果乾貨、應景盆栽花卉等一次購足年節所需用品。

桃園過去並無知名年貨大街，市府於2020及2021年曾於中壢自立新村舉行，今年重啟市府聯合伴手禮協會共同舉行。

桃園市副市長蘇俊賓今出席逛攤商、發紅包及應景寫春聯，蘇表示，先前桃園市議長邱奕勝就曾說桃園沒年貨大街就不像過年，他一直都很支持年貨大街，小時候有機會去但現在愈來愈少，這次特別將充滿年味的年貨大街搬到中壢跟桃園，讓大家感受過年氣氛。

桃園經發局說，今年會場布置以紅、金2色呈現，象徵「紅紅火火迎新春、財源滾滾過好年」，從入口就可以感受到過年氣氛。現場近百個特色攤位供民眾選購，包含湖南臘肉、香滷豬腳、花生堅果乾貨、應景盆栽花卉、妝點飾品及年節特色禮盒等，一次購足年節所需用品。

經發局長張誠表示，現場除有多元的年節攤位外，年貨大街於活動期間消費滿千可現場可抽扭蛋，並有機會抽電動機車等大獎；周末也推出一元限量福袋競標，每個福袋市值1000元供民眾踴躍競標；活動最後1天提供龍寶專屬禮，只要生肖屬龍的民眾示相關證件即可兌換限量小禮品，多重好禮大放送，大家一定不要錯過了。