快訊

長榮航機師醞釀春節罷工 勞資今調解公司釋善意「允諾檢討」

超狂阿嬤「把狐狸當狗養」渾身肥肉炸成瓦斯桶！真身曝光萬人嚇壞：是千年神獸

王志安上賀瓏夜夜秀糗了 移民署認定違法：註銷入出境許可證 境管一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園這2處限定年貨大街 1元福袋來競標

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕，今年分別在中壢及桃園2區舉辦。記者翁唯真／攝影
2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕，今年分別在中壢及桃園2區舉辦。記者翁唯真／攝影

2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕，今年分別在中壢及桃園2區舉辦中壢場於1月24至28日、桃園藝文特區則是2月1日至5日，平日下午2時至晚上10時，假日上午10時至晚上10時舉行，現場近百個特色攤位供民眾選購，包含湖南臘肉、香滷豬腳、花生堅果乾貨、應景盆栽花卉等一次購足年節所需用品。

桃園過去並無知名年貨大街，市府於2020及2021年曾於中壢自立新村舉行，今年重啟市府聯合伴手禮協會共同舉行。

桃園市副市長蘇俊賓今出席逛攤商、發紅包及應景寫春聯，蘇表示，先前桃園市議長邱奕勝就曾說桃園沒年貨大街就不像過年，他一直都很支持年貨大街，小時候有機會去但現在愈來愈少，這次特別將充滿年味的年貨大街搬到中壢跟桃園，讓大家感受過年氣氛。

桃園經發局說，今年會場布置以紅、金2色呈現，象徵「紅紅火火迎新春、財源滾滾過好年」，從入口就可以感受到過年氣氛。現場近百個特色攤位供民眾選購，包含湖南臘肉、香滷豬腳、花生堅果乾貨、應景盆栽花卉、妝點飾品及年節特色禮盒等，一次購足年節所需用品。

經發局長張誠表示，現場除有多元的年節攤位外，年貨大街於活動期間消費滿千可現場可抽扭蛋，並有機會抽電動機車等大獎；周末也推出一元限量福袋競標，每個福袋市值1000元供民眾踴躍競標；活動最後1天提供龍寶專屬禮，只要生肖屬龍的民眾示相關證件即可兌換限量小禮品，多重好禮大放送，大家一定不要錯過了。

而從年節前夕一直到元宵節，桃園觀光夜市特別推出「桃園夜宵大街」活動，現場精心佈置元宵花燈及燈籠廊道，讓遊客品味美食同時，也能欣賞精緻花燈。而元宵節當天更推出抽紅包活動，只要在夜市消費，就有機會抽中1000元的夜市抵用金，歡迎民眾前往沾沾喜氣。

2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕，今年分別在中壢及桃園2區舉辦，桃園副市長蘇俊賓（右2）今前往並寫春聯。記者翁唯真／攝影
2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕，今年分別在中壢及桃園2區舉辦，桃園副市長蘇俊賓（右2）今前往並寫春聯。記者翁唯真／攝影
2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕，今年分別在中壢及桃園2區舉辦，桃園副市長蘇俊賓（左2）今前往發紅包。記者翁唯真／攝影
2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕，今年分別在中壢及桃園2區舉辦，桃園副市長蘇俊賓（左2）今前往發紅包。記者翁唯真／攝影
2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕。記者翁唯真／攝影
2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕。記者翁唯真／攝影
2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕。記者翁唯真／攝影
2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕。記者翁唯真／攝影

年貨大街 桃園 元宵節

延伸閱讀

導入全球化設計概念＋前NBA球星站台！Audi北桃園展示中心全新落成

YouBike 2.0E電輔車 桃園2月1日起也能借到

每年吸引大批民眾 台中天津路服飾商圈年貨大街登場

台積電沒落腳桃園 張善政：證明就是兩次選舉操作

相關新聞

YouBike 2.0E電輔車 桃園2月1日起也能借到

桃園市共享單車YouBike陸續更新為2.0系統，目前全市417個站點都能借到2.0系統車輛，交通局為提供更好的服務品質...

桃園這2處限定年貨大街 1元福袋來競標

2024桃園年貨大街展售活動今於中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧開幕，今年分別在中壢及桃園2區舉辦中壢場於1月24至28日、...

全區暢行！竹北成壠重畫區道路改善完工 解決道路破損

新竹縣竹北市成壠重畫區自102年起，由於周邊因多處建案陸續興建，並申請多處用水、用電、瓦斯及網路等管線挖掘，造成道路明顯...

工務處長換人、棒球場傳營造商解約　竹市府：盡快說明

耗資12億元打造的新竹市立棒球場工程缺失多，市長高虹安上任已一年多至今仍無進度，除了現任工務處長曾嘉文將下台，改由民間工...

竹市自由車場「騎車如騎馬」 今大規模整修開工

新竹市立自由車場位於十八尖山，是北台灣唯一自由車場地，但場地破舊，主跑道龜裂嚴重，四處還可見裂痕補丁，在該處「騎車像在騎...

頒發立委當選證書並贈匾致賀 苗縣府與立委攜手合作

第11屆立法委員選舉圓滿落幕，中央選舉委員會此次委由各縣市選委會轉頒當選證書，苗栗縣長鍾東錦今天上午前往竹南頒發陳超明當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。