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頒發立委當選證書並贈匾致賀 苗縣府與立委攜手合作

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦上午在民政處長巫恒昭及選委會副總幹事曾雪花等人陪同，到竹南頒發陳超明當選證書，並頒贈「闡揚民意」匾額致賀。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦上午在民政處長巫恒昭及選委會副總幹事曾雪花等人陪同，到竹南頒發陳超明當選證書，並頒贈「闡揚民意」匾額致賀。圖／苗栗縣政府提供

第11屆立法委員選舉圓滿落幕，中央選舉委員會此次委由各縣市選委會轉頒當選證書，苗栗縣鍾東錦今天上午前往竹南頒發陳超明當選證書，另頒贈「闡揚民意」匾額致賀；鍾東錦表示，海線地區都可看到陳立委服務鄉親的身影，因此獲得8鄉鎮選民的肯定而高票連任，未來縣府團隊會持續與陳攜手打拚，建設苗栗。

兼任苗栗縣選委會主委的縣長鍾東錦，上午由縣府民政處長巫恒昭及選委會副總幹事曾雪花等人陪同，到竹南鎮陳超明服務處，代表中選會轉頒第11屆立委當選證書，並頒贈「闡揚民意」匾額致賀，竹南鎮代會主席何秀綿與服務處顧問何文德也一起分享喜悅與榮耀。

鍾東錦表示，海線地區近10幾年來，到處可以看到陳超明的身影，服務選民的案件數也相當驚人，還有哪些建設還要繼續加強的？委員腦海裡也都很清楚，所提出的藍圖，縣府一定會全力配合，有些需要配合款的部分也有規畫。

他強調，選舉結束了，要堅守崗位努力工作，未來陳超明在立法院，會與縣府持續做最好的配合，為海線地區還要建設的地方再努力，畢竟沒有所謂建設完成的定義，所以縣府團隊會繼續和立委攜手打拚，讓鄉親日子過得更幸福快樂。

陳超明也表達感謝鄉親的支持，還有縣長鍾東錦、議長李文斌及輔選團隊的努力，讓他有4年的時間繼續服務鄉親，並自許能夠作為鍾東錦帶領的縣府團隊最強而有力的左右手，讓苗栗持續進步、繁榮、發展。

陳超明表示，未來針對苑裡的科技產業園區、西濱快速道路房裡交流道的開闢，銅鑼科學園區到通霄的聯絡道路、拱天宮宗教文化園區，後龍好望角觀光休閒產業、台72線銜接西濱、國3及西濱高架，還有龍鳳漁港擴建計畫、加強三義停車空間，西湖溪河堤共構及國3西湖交流道等工程，他都會持續監督加速完成。

兼任苗栗縣選委會主委的縣長鍾東錦，今天前往竹南頒發陳超明當選第11屆立法委員證書。圖／苗栗縣政府提供
兼任苗栗縣選委會主委的縣長鍾東錦，今天前往竹南頒發陳超明當選第11屆立法委員證書。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 陳超明 團隊 苗栗縣

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