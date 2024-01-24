頒發立委當選證書並贈匾致賀 苗縣府與立委攜手合作

第11屆立法委員選舉圓滿落幕，中央選舉委員會此次委由各縣市選委會轉頒當選證書，苗栗縣長鍾東錦今天上午前往竹南頒發陳超明當選證書，另頒贈「闡揚民意」匾額致賀；鍾東錦表示，海線地區都可看到陳立委服務鄉親的身影，因此獲得8鄉鎮選民的肯定而高票連任，未來縣府團隊會持續與陳攜手打拚，建設苗栗。

兼任苗栗縣選委會主委的縣長鍾東錦，上午由縣府民政處長巫恒昭及選委會副總幹事曾雪花等人陪同，到竹南鎮陳超明服務處，代表中選會轉頒第11屆立委當選證書，並頒贈「闡揚民意」匾額致賀，竹南鎮代會主席何秀綿與服務處顧問何文德也一起分享喜悅與榮耀。

鍾東錦表示，海線地區近10幾年來，到處可以看到陳超明的身影，服務選民的案件數也相當驚人，還有哪些建設還要繼續加強的？委員腦海裡也都很清楚，所提出的藍圖，縣府一定會全力配合，有些需要配合款的部分也有規畫。

他強調，選舉結束了，要堅守崗位努力工作，未來陳超明在立法院，會與縣府持續做最好的配合，為海線地區還要建設的地方再努力，畢竟沒有所謂建設完成的定義，所以縣府團隊會繼續和立委攜手打拚，讓鄉親日子過得更幸福快樂。

陳超明也表達感謝鄉親的支持，還有縣長鍾東錦、議長李文斌及輔選團隊的努力，讓他有4年的時間繼續服務鄉親，並自許能夠作為鍾東錦帶領的縣府團隊最強而有力的左右手，讓苗栗持續進步、繁榮、發展。

陳超明表示，未來針對苑裡的科技產業園區、西濱快速道路房裡交流道的開闢，銅鑼科學園區到通霄的聯絡道路、拱天宮宗教文化園區，後龍好望角觀光休閒產業、台72線銜接西濱、國3及西濱高架，還有龍鳳漁港擴建計畫、加強三義停車空間，西湖溪河堤共構及國3西湖交流道等工程，他都會持續監督加速完成。