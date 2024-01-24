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苗縣高接梨正值開花期 部分花苞受寒害初顯萎縮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣高接梨正值開花期，提早拔除寒防袋的梨花，已有少部分產生萎縮現象。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣高接梨正值開花期，提早拔除寒防袋的梨花，已有少部分產生萎縮現象。記者吳傑沐／攝影

依據中央氣象署資料，1月21日起至24日受寒流南下影響，全台各地天氣轉濕冷，今天是這波寒流最後一天，由於苗栗縣高接梨正值開花期，上午有梨農前往果園查看，發現已有少數花苞明顯受寒害萎縮；大湖地區農會總幹事徐欽志表示，確切寒害受損情況可能要一周後才能顯現出來。

苗栗縣政府農業處指出，目前正值高接梨嫁接梨穗後的開花期，日前已呼籲農民加強農作物防寒措施，高接梨主要種植產地包括卓蘭、大湖、三灣及通霄部分地區，當地梨農尚未傳出有寒害，主要是因為天冷，梨農還沒出門查看。

徐欽志說，大湖地區高接梨種植面積約有300公頃，近日最低溫在5度左右，未出現霜雪、雪，梨花受害情況比較不明顯，若有受寒害花苞，萎縮也要一周左右才比較能看出來。

梨農張傳興今天上午前往果園查看後說，大多數果農在嫁接梨穗時，就套上防寒袋，但仍有許多人因為要省錢省工並未套袋，因正值開花期，有提早拔除寒防袋的梨花，已有少部分產生枯萎現象，實際寒害狀況還要再觀察幾日。

梨農張傳興說，已有少部分花苞產生萎縮現象，實際寒害狀況還要再觀察幾日。記者吳傑沐／攝影
梨農張傳興說，已有少部分花苞產生萎縮現象，實際寒害狀況還要再觀察幾日。記者吳傑沐／攝影

寒害 寒流 苗栗縣 農民

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