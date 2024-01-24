桃園復興高山蔬菜覆雪受災 公所、農民急巡查

桃園市復興區昨天下雪，後山華陵、高義雪霧鬧、三光山區積雪面積較大，今天氣溫稍見回溫、未再下雪，復興區公所派人訪查寒害災損，至今高山柑橘農民搶收6成多影響較小，高麗菜及芥菜部分受損，種植面積較小，復興區長蘇佐璽今天上午呼籲，區公所派人地查訪蔬果農友寒害災損，可趕快申報災損和提出救助申請。

這波強烈冷氣團來襲，復興區後山地區下雪帶來一片白色雪景，苦了許多高山蔬果農民，擔心蔬果寒害受災，復興區農會總幹事高理忠表示，這次山上降下瑞雪，柑橘農民先搶收達6成多，剩下尚未搶收柑橘及春節桶柑，高麗菜、芥菜種植面積不大，農會也事先請農民噴水降溫，減少損失。

復興後山下雪之後，今天低溫雪未退，有的農民擔心雪覆蔬菜受災影響大，一早復興區農會緊急派人初步調查蔬果寒害災損，發現目前山區砂糖柑橘搶收最多，還有春節桶柑（年柑）雖然搶收較少，另這次雖然降雪較大，但大都飄到地面，未覆蓋柑橘樹上，相對損害小，高麗菜、芥菜的成長便易受雪害，不過山上種植高麗菜、芥菜面積小，應不會波及春節蔬菜物價。

蘇佐璽表示，區公所派員初步訪查各里蔬果農民寒害災損，聯繫里長統計蔬果農民災損通報，高山柑橘搶收不少，芥菜是抗寒蔬菜，高麗菜雖不耐寒，但種植面積不大，區公所也請農民和里長統計寒害損害或需即時採收農作物，主動向區公所通報或自行拍攝災損照片、標示農田區段地號，提出天然災害救助申請維護權益。