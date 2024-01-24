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竹縣民愛貓狗登記數超過新生兒 流浪動物也增爆滿隱憂

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
朱健銘指出，今年接獲通報救援數增加，近來因天氣寒冷，不少幼貓、幼狗撐不到救援前就死亡。圖／議員朱健銘提供
朱健銘指出，今年接獲通報救援數增加，近來因天氣寒冷，不少幼貓、幼狗撐不到救援前就死亡。圖／議員朱健銘提供

新竹縣飼養貓狗比例逐年增高，2022年寵物登記數量已超過當年新生兒，去年又增2千多隻。但新竹縣議員朱健銘指出，流浪貓狗也增加、收容所爆滿，只靠動物保護防疫所不夠，各鄉鎮市公所應自辦巡迴結紮，就地幫助浪貓狗節育。新竹縣動物保護防疫所表示，去年辦理將近20場次巡迴結育，不過仍以新竹縣民飼養的貓狗為主，浪貓犬仍需帶至動保所結紮。

長期關心動保議題的朱健銘指出，近2年通報流浪貓狗救援數量增加，今年更是接到整箱遭棄置的幼貓、幼狗通報，這些飼主因未做好節育，導致貓狗繁殖後無力照顧，就隨便棄置在山區，或是公園、土地公廟，近來因天氣寒冷，不少幼貓、幼狗撐不到救援前就死亡。

朱健銘指出，雖然新竹縣大力推廣貓狗節育，並提出補助鼓勵，但卻限制有飼主的貓狗，且光靠動保所人力、資源有限，認為各鄉鎮市公所應自行辦理每年2次的巡迴結紮，針對流浪動物眾多的熱點全面節育，避免再度繁殖造成惡性循環，加上動保所推廣飼主寵物節育雙管齊下，才有辦法從源頭根治流浪動物問題。

動物保護防疫所長彭正宇指出，去年辦理將近20場次各鄉鎮巡迴節育，由動保所提供獸醫進行節育、施打狂犬病疫苗和植入晶片等三合一方案，由於動用新竹縣預算，因此限定需設籍新竹縣，且需為沒有品種的犬貓。至於無主浪貓狗部分，仍需請由愛心人士帶到動保所來Trap Neuter Return（TNR），等於愛心人士幫忙捕捉，後續動保所再進行絕育、釋放，但也需提供證明為新竹縣內流浪貓狗。

彭正宇強調，動保所也有委託民間機構進行縣內巡迴高強度節育，不過現階段只針對母犬，未來只要各鄉鎮市提供場地，也會持續辦理巡迴節育。同時也提醒飼主，幫寵物絕育可穩定情緒、減少生殖系統腫瘤發生，並從源頭預防流浪犬貓，呼籲飼主愛毛小孩，就要帶牠去絕育。

此外，為鼓勵飼主幫寵物節育，設籍新竹縣民即日起至12月5日或經費用罊為止，至14家合約動物醫院辦理絕育手術，公犬貓補助800元、母犬貓補助1500元，預計補助400隻，沒有品種限制，歡迎民眾多加利用。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇指出，去年辦理將近20場次各鄉鎮巡迴節育，由動保所提供獸醫進行節育、施打狂犬病疫苗和植入晶片等三合一方案。圖／動物保護防疫所提供
新竹縣動物保護防疫所長彭正宇指出，去年辦理將近20場次各鄉鎮巡迴節育，由動保所提供獸醫進行節育、施打狂犬病疫苗和植入晶片等三合一方案。圖／動物保護防疫所提供
新竹縣動物保護防疫所表示，無主浪貓狗部分，仍需請由愛心人士帶到動保所來Trap Neuter Return（TNR），等於愛心人士幫忙捕捉，後續動保所再進行絕育、釋放。圖／動物保護防疫所提供
新竹縣動物保護防疫所表示，無主浪貓狗部分，仍需請由愛心人士帶到動保所來Trap Neuter Return（TNR），等於愛心人士幫忙捕捉，後續動保所再進行絕育、釋放。圖／動物保護防疫所提供
長期關心動保議題的朱健銘指出，近2年通報流浪貓狗救援數量增加，今年更是接到整箱遭棄置的幼貓、幼狗通報。圖／議員朱健銘提供
長期關心動保議題的朱健銘指出，近2年通報流浪貓狗救援數量增加，今年更是接到整箱遭棄置的幼貓、幼狗通報。圖／議員朱健銘提供

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