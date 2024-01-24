要求盤點寒害農損 張善政：補助農曆年前發放

寒流來襲，桃園市長張善政今天上午主持市政會議提到寒害可能造成農損，要求農業局近日盡快統計災損情況，做好相關補助規劃，從寬認定。

「不管中央有沒有補助，農業局自己就要把補助做好。」張善政要求農業局在農損補助方面從寬認定，要讓農民感受市府非常關心他們，而且農曆年快到了，補助款設法務必在農曆年前發放。

關於寒流，張善政也提到大園區有機車騎士疑心血管病症發作半夜路倒，早上被人發現送醫搶救仍回天乏術，非常遺憾，因此呼籲民眾天冷非必要盡量減少出門，外出一定要做好保暖。另外，他也責成社會局關懷訪視街友，提供必要物資，避免發生憾事或意外。

張善政也說，此次寒流造成復興區4所國小停課，雖然慢慢回暖，難授權教育局與山區各校因地制宜決定停課與否。另外，此次寒流造成山區降雪，多處氣溫在攝氏0度以下，但台電、中華電信等工作人員為維護民生仍有出勤搶修，因此府特別制定「復興區寒害關懷專案」，讓廣義的公務人員在低溫出勤時，有100元的額度可到便利商店購買暖暖包或熱飲，這個機制已經建立，未來可以套用到其他區域。