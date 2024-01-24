寒冬送暖！苑裡鎮公所親送203份低收入戶愛心物資到府

氣象署發布低溫特報近兩三天出現攝氏10度以下氣溫，苗栗縣苑裡鎮的體感溫度更是0-8度之間，苑裡鎮公所人員今上午冒低溫，將各界善心人士捐贈的最後一批愛心物資，親送到各關懷戶的家中，希望在寒冬之際能夠注入一些暖流。

公所指出，鎮內25里共有203戶低收入戶，今年共有30個愛心企業與團體共同捐贈民生物資，昨請縣立苑裡高中熱心學生一起合作，打包裝箱後，以愛心專車運送，由里幹事逐一親送到府，今天除送出最後一批物資外，部分主動要求家戶也前來公所請領。

鎮長劉育育說，這波寒流特性是「長時間低溫、潮濕、風大」，已預先啟動低溫關懷機制，如果有緊急狀況，可以撥打1999，也提醒鎮民朋友外出時、早晚時段穿保暖；使用瓦斯熱水器及電暖器具時，留意室內通風及用電安全；注意家中兒童和長輩的頭頸、手腳保持溫暖；同時請協助留意周遭可能有風險的弱勢人群或小動物。

她說，今天是本次寒流最低溫的一天，苑裡鎮公所團隊在歲末年終時與各界善心人士，一起將愛心物資捐贈至苑裡各關懷戶的家中，希望在寒冬之際能夠注入一些暖流；同時也感謝社會課同仁、里長、里幹事及縣立苑高同學一起協力，將物資打包完成，順利分送到府，祝福大家能夠平安度過寒冬，歡喜健康過好年。