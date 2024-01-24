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拒廢棄物轉運站 後龍自救會抗議

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
反長煜環保工程有限公司入侵龍津里自救會20多人昨到廠區門口拉白布條抗議，要求苗栗縣政府駁回申請案，不應再審。記者吳傑沐／攝影
反長煜環保工程有限公司入侵龍津里自救會20多人昨到廠區門口拉白布條抗議，要求苗栗縣政府駁回申請案，不應再審。記者吳傑沐／攝影

反對長煜環保工程公司申請設置廢棄物轉運站，苗栗縣後龍鎮龍津里民籌組自救會，昨動員20多人冒低溫寒風前往廠區抗議，並要求縣府駁回申請。業者回應，一切依法行事；環保局說，業者有申請權利，主管機關有責審查，無法拒收避審，將依法行政。

反長煜環保工程有限公司入侵龍津里自救會指出，業者要在後龍鎮龍港段共8筆丙種建築用地及農牧用地土地上，申請廢棄物貯存式轉運站，處理有毒或放射性毒垃圾，里民誓死反對。

自救會成員鄭小姐說，請環保局不要公親變事主，損害里民的權益及生命財產安全；申設地點也和後龍溪支流重疊，將影響灌溉農作、用水安全和近海漁獲，對面還有同光國小，大車進出頻繁更會影響學童安全。

民進黨台北市黨部主委張茂楠也回鄉相挺，批審查過程未公開，沒讓里民了解要設甲級廢棄物貯存場與轉運站，將嚴重影響當地生態。

環保局表示，長煜公司計畫從事廢塑膠、廢玻璃、廢金屬等19項一般事業廢棄物回收，並非處理場，目前尚在變更地目審查程序，相關缺漏補正資料還需各主管業務單位認定，待興辦事業計畫通過，始可進入廢清法程序申請，縣府須依法審查。

長煜人員表示，公司一切依法行事，對自救會抗議訴求不便回應。

廢棄物 自救會 主管

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