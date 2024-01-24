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新竹動物園改善計畫 民團批跳票

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
28個公民團體代表昨到新竹市府前廣場遞陳情書，由動物園長楊礎遠接下。記者王駿杰／攝影
28個公民團體代表昨到新竹市府前廣場遞陳情書，由動物園長楊礎遠接下。記者王駿杰／攝影

新竹市長高虹安2022年競選市長時曾批「新竹動物園淪為動物地獄」，上任後啟動改善計畫，但28個公民團體代表昨抗議承諾跳票，還向六福村借展孟加拉虎；動物園長楊礎遠代表接受陳情並表示，感謝建言，園方已完成15項環境優化，展場符合新老虎需求與喜好。

新竹市立動物園飼養的2隻老虎相繼死亡，園方再次向六福村接洽借展，新老虎上周抵達園區，引發討論。

新竹市立動物園向六福村動物園借展一隻孟加拉虎，引起公民團體抗議。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園向六福村動物園借展一隻孟加拉虎，引起公民團體抗議。圖／新竹市政府提供

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如昨指出，去年2月專家提出新竹動物園的孟加拉虎與展區問題，包括已出現異常的刻板行為、展區狹小單調和休憩空間不足等，馬來熊也有刻板行為，是動物福利低落指標之一。

包括動保在內的28個公民團體代表認為市府改善承諾跳票，還急借老虎商展，昨遞陳情書提4大訴求，包括勿將園內動物福利問題拋諸腦後、落實短中長期改善計畫並公布時程、停止引進圈養不適合被人類飼養的物種並公布落日條款，以及公開後場飼養動物狀況。

時代力量議員廖子齊建議，新竹動物園並無充足空間，易造成大型動物刻板行為，在安養天年後，大型動物展區都該退場，轉為救傷中心。

動物園長楊礎遠回應，去年陸續啟動改善計畫，目前已完成超過15項動物環境優化，包含建置鴕鳥沙坑、更新草食獸草架和增設猴島棲架等，部分專家建議事項涉及較大工程規模與經費，市府去年提出追加預算1000萬元並獲議會通過，後續更新正規畫中。

楊礎遠指出，經與六福村專業評估與場勘，認為可透過分群管理方式借展新老虎，為提供更好的照養環境，已保留適當植被，提供探索與躲藏空間，並增建自然化的樹屋屏障，提供遮陽、避雨與隱藏角落，使老虎自在、有安全感，目前確實符合老虎需求與喜好。

另展區包含大小水池兩處供老虎消暑游泳，提供可躲藏的管狀空間，也規畫興建平台遊具，提升展場豐富度，並提供遊具，搭配多樣飲食與動物行為訓練，將逐步檢討修正、調整照養作為。

動物園 六福村

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