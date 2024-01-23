竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

新竹市前文化局長錢康明去年9月被去職後在臉書發文「解夢」引發外界熱議，之後文化局長一職就懸缺多月，市府今發布最新一波人事任命，新任文化局長將由中國文化大學大眾傳播學系系主任與曉峰學苑副執行長王翔郁接任；工務處長由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授陳明錚接任，勞工處長由竹市府文化基金會副執行長與基隆市府市政顧問林昱志接任。

市府指出，新任文化局長將由文化大學教授王翔郁接任，目前正辦理借調程序，王為美國密蘇里大學博士、匹茲堡州立大學美國海軍研究院專案博士後研究員、美國明尼蘇達大學訪問學者，原擔任文大大眾傳播學系系主任與曉峰學苑副執行長，專長包括文創產業推廣、網路與媒體行銷、整合行銷傳播、影音創作與數據分析。王的傳播學者背景，對於時事與文創產業發展趨勢都能精準掌握，將有助推動城市多元文化涵養並結合地方特色宣傳；未來將借重其豐富的國際經驗，協助打造新竹市成為國際文化城市。

新任工務處長陳明錚曾任職林務局，為高考及格公務人員，亦曾擔任工程顧問土木技師職務長達17年，期間協助政府多項公共工程規畫、設計、監造，曾參與執行包含嘉義縣府及桃園市府多項公共工程。此外，陳也曾任中華防災學會理事、水土保持計畫審查委員、捷運禁限建審查委員等專業審查工作。未來將持續推動竹市各項公共工程建設，以期能如期如質完成各項公共建設目標。

新任勞工處長林昱志現職為竹市府文化基金會副執行長與基隆市府市政顧問，並多次獲聘擔任教育部青年諮詢委員，先後於地方議會、立法院及多位縣市首長團隊任職，對於青年就業、勞工權益等議題熟稔。近期襄助督導市府多項大型專案有所成，未來將藉由其公共事務領域的各種歷練，用年輕人的活力、接地氣的資歷，努力為勞工權益福祉及健全就業環境付出貢獻，並積極落實高虹安在各項青年政策的推進。

新任環保局副局長將由簡任秘書楊清媚接任，行政處副處長由兵役科長彭孔貞升任，原工務處副處長蘇文彬轉任都市發展處副處長，工務處副處長遺缺則由簡任秘書廖仁壽回任，體育場場長一職也由市府秘書陳威任接任。原勞工處長黃錦源調任參議、原工務處長曾嘉文調任簡任秘書，將持續督導與協助市府各項業務推進。

市府表示，這次人事調整將為市府帶來更充沛的施政能量，市府將持續秉持「勤懇務實」理念，透過務實有效的施政，全力推動新竹市政整體發展，不辜負市民的期盼。