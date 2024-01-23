高虹安曾批「動物地獄」新竹動物園問題多 28團體代表抗議市府跳票

新竹市長高虹安2022年競選竹市長時曾開記者會批「新竹動物園淪為動物地獄」，但28個公民團體代表今天下午到市府抗議，強調專家學者早在去年2月就到動物園勘查，發現園區飼養問題繁多，市府雖承諾改進，一年後卻跳票，不但未改善動物福利，反急向六福村「借展」新的孟加拉虎，讓動物淪為被利用的商品，因此提出四大訴求，希望市府履行承諾。

28個公民團體代表今到市府前廣場遞陳情書，並提出四大訴求，包括：請勿將目前園區內的動物福利問題拋之腦後，無視動物福利，專家學者已提出相當多問題與建議，包含目前的老虎展區；請市府履行承諾，落實動物園的短中長期改善計畫（含後場），並公布時程；新竹動物園身為公立場所應尊重科學，停止引進、繁殖、圈養不適合被人類飼養的物種，公布落日條款；市府應公開目前飼養於後場的動物種類、隻數與飼養狀況。陳情書由動物園長楊礎遠接下。

去年十月新竹市立動物園飼養的最後一隻老虎「六福」離世後，園方再次向六福村接洽借展老虎，新老虎已於上周抵達園區。

台灣防止虐待動物協會 （TSPCA）執行長姜怡如指出，去年二月專家學者就提出孟加拉虎與展區問題，包括孟加拉虎已出現刻板行為（異常行為）；動物展區空間過於狹小單調；動物躲避、休憩空間不足等。

姜怡如說，老虎在野外的活動範圍可達1295平方公里，奔跑的速度高達每小時64公里，且很喜歡水域，把對空間需求如此大的動物飼養在狹小、單調的空間內，容易造成動物的身心問題，導致動物福利低弱。

另外，專家學者也針對園區其他動物疑慮，包括馬來熊身上觀察到與孟加拉虎同樣的刻板行為，是一個動物福利低落的指標之一；長臂猿是棲於樹冠層的動物，展區擺盪設施不足；紅毛猩猩與長臂猿同為樹棲動物，展區內缺乏足夠的3D垂直活動設施。

時代力量市議員廖子齊建議，新竹動物園的前身是新竹公園裡兒童樂園的可愛動物區，先天條件並無充足的空間，容易造成大型動物的刻板行為。包括孟加拉虎、馬來熊等需要廣大活動區域的大型動物，在動物們安養天年後，都該退場，將該區轉為救傷中心。

對此，動物園回應，去年已陸續啟動動物園改善計畫，目前已完成超過15項動物環境優化，包含完成建置鴕鳥沙坑、高草區植被補植、地熱系統增建與維修、更新草食獸草架、增設猴島棲架、設置浣熊戲水盆並提供動物躲藏空間與玩具等環境豐富化設施的實際作為。部分專家學者建議事項涉及較大的工程規模與經費，市府也於去年提出追加預算1000萬元，並獲議會通過，後續園區內更新正持續規畫執行中。

動物園指出，經動物園與六福村專業評估與場勘，認為可透過分群管理動物的方式，向六福村借展一隻孟加拉虎，由新竹動物園的照養資源，提升借展個體的動物福利。為給新進老虎更好的照養環境，相較於過去的場地，這次保留了適當植被，提供老虎探索與躲藏的空間，並增建自然化的樹屋屏障，提供遮陽、避雨與隱藏的角落，使老虎自在、有安全感，更可透過樹枝縫隙窺看人類的動向，以目前實際情形來看，確實符合老虎需求與喜好。