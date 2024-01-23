未掛雪鏈禁上山！新竹出現「滑冰道」 員警都快被凍僵
新竹縣尖石鄉後山今晨降下3小時以上大雪，當地部落民房全都蓋上厚厚白雪，就連當地重要聯外道路竹60線都被冰封，車輛一過就打滑，不僅國小停課，就連文化健康站都被迫停站，新竹縣警局出動多名警力交管，但就連員警都快被凍僵。
新竹縣橫山警分局表示，尖石鄉玉峰村、秀巒村凌晨開始降雪，因雪況頗大，天未亮竹60線沿線就已積上白雪，但因地面溫度尚未達零下，積雪一度融化，未料天亮後氣溫再度下探，使得地面融雪又重新結冰，竹60線幾乎變成滑冰道。
尖石鄉公所分別在上午6點緊急在竹60線5K處的那羅文化園區前，以及60-1線與竹60線交叉口設立交管點，禁止民眾開車上山，後續開放加掛雪鏈車輛可通行，不過沿途路面仍十分溼滑。
為配合交管，橫山警分局出動多名警力上山支援，有員警更稱開上山簡直是在溜冰，所幸警車都在山腳就掛好雪鏈，才沒釀成意外，不過山區氣溫實在太低，就連警察同仁都受不了，分局已立即分發暖暖包，還煮薑茶為在大雪中出勤的警察同仁送溫暖。
因降雪天氣可能持續，同時路面結冰情況未改善，新竹縣府稍晚可能視情況更新明天山區是否上班上課。不過今天已有國小、文健站率先停站停課，新竹縣教育局說明，尖石鄉新光國小、秀巒國小（含田埔分校）、玉峰國小以及石磊國小停課1天。原民處說明，田埔文健站、玉峰文健站、石磊文健站停站1天。
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