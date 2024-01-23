桃園靜鄰專案上路近半年 將鎖定麻將館、休閒會館稽查
桃園麻將館盛行，但深夜賭客大聲喧嘩、抽菸等行為，都讓住戶忍無可忍。桃園市政府去年9月啟動「靜鄰專案」，鎖定住宅區7大擾鄰行為加強執法，今天再度派員強制拆除桃園區1處違反室內裝修的麻將館。建管處強調，接下來將對休閒會館、麻將館、棋牌社等場所加強稽查，一旦違規除依法開罰，也會移送地檢署斷水斷電，甚至強制拆除。
市府去年率全國之先啟動靜鄰專案，並依據「桃園市違章建築處理要點」，將閃爍廣告、人行障礙、公寓頂樓加蓋出租套房等，列為優先拆除前3序位。
建管處今天也派員強制拆除桃園區1處違反室內裝修的麻將館。建管處長莊敬權表示，去年11月建管處獲報後前往稽查，發現該業者除違規室內裝修，還未申辦建築物用途變更，當場勒令停止使用，要求限期將建築物恢復原狀，由於業者遲未改善，建管處才派員強制拆除。
莊敬權表示，麻將館等室內休閒活動場館業，除衍伸不少社區安寧問題，若場館未依規定提出室內裝修申請，消費者的安全將無法把關，接下來針對住宅區違規開設的休閒會館、麻將館、棋牌社等場所都將加強稽查，一旦涉及建築物公安絕不妥協，除依法開罰，也會移送斷水斷電或強制拆除。
「城市進步需要公私協力。」莊敬權強調，裁罰拆除是最終手段，靜鄰專案裁罰、強制執行都非本意，希望透過推動專案，逐步改善市民住家周邊品質，政府端針對都市計畫區內住宅區營業項目訂有相關管制要點，盼市民重視。
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