聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園復興下雪路滑1重機跌倒輕傷 警方管制上山追雪車輛
強烈寒流來襲，桃園市復興區今天清晨降下第一場雪，復興區桃116線11公里處低溫達0度降冰霰，路面結冰，車輛難行，大溪警方表示，警力一早在巴陵派出所前實施交通管制，無加裝雪鏈車輛，全部禁止進入復興區桃116線往巴陵方向及中心路，引起車輛大排長龍。
復興區後山今天低溫下探0處以下，至清晨4 時多復興區後山高義里比亞外、復華部落、光華部落及三光里各地飄雪，上巴陵鐵路塔山區白雪覆蓋一片白色世界，復興區往巴陵的桃116線11公里處凌晨後氣溫下探0度，伴隨細雨降下冰霰，路面形成結冰，車輛易造成打滑，在警方下巴陵交通管制點前，清晨一輛上山追雪大型重機車，未加裝雪鏈上山，在途中打滑，騎士輕傷。
大溪分局表示，警力清晨在巴陵派出所前實施交通管制，無加裝雪鏈車輛，禁止進入桃116線及中心路，也呼籲上山追雪、賞雪民眾，注意保暖衣物之外，上山道路結冰易打滑，汽機車輛請加裝雪鏈上山，確保行車安全，也請民眾配合警方交通管制，減速慢行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言