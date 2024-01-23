桃園復興下雪路滑1重機跌倒輕傷 警方管制上山追雪車輛

強烈寒流來襲，桃園市復興區今天清晨降下第一場雪，復興區桃116線11公里處低溫達0度降冰霰，路面結冰，車輛難行，大溪警方表示，警力一早在巴陵派出所前實施交通管制，無加裝雪鏈車輛，全部禁止進入復興區桃116線往巴陵方向及中心路，引起車輛大排長龍。

復興區後山今天低溫下探0處以下，至清晨4 時多復興區後山高義里比亞外、復華部落、光華部落及三光里各地飄雪，上巴陵鐵路塔山區白雪覆蓋一片白色世界，復興區往巴陵的桃116線11公里處凌晨後氣溫下探0度，伴隨細雨降下冰霰，路面形成結冰，車輛易造成打滑，在警方下巴陵交通管制點前，清晨一輛上山追雪大型重機車，未加裝雪鏈上山，在途中打滑，騎士輕傷。

大溪分局表示，警力清晨在巴陵派出所前實施交通管制，無加裝雪鏈車輛，禁止進入桃116線及中心路，也呼籲上山追雪、賞雪民眾，注意保暖衣物之外，上山道路結冰易打滑，汽機車輛請加裝雪鏈上山，確保行車安全，也請民眾配合警方交通管制，減速慢行。