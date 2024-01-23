快訊

港股震盪暴起暴落：香港變成「國際金融中心遺址」

澳網／有神快拜！謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

日本多段新幹線驚傳停駛！「疑似原因」曝光 恢復時間仍未明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反對申設置廢棄物轉運站 苗縣後龍龍津里民冒寒風抗議

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
自救會成員鄭小姐說，該案將影響當地的灌溉農作及用水安全，恐汙染近海漁獲，更會影響學童用路的安全。記者吳傑沐／攝影
自救會成員鄭小姐說，該案將影響當地的灌溉農作及用水安全，恐汙染近海漁獲，更會影響學童用路的安全。記者吳傑沐／攝影

為反對環保業者申請設置廢棄物轉運站，苗栗縣後龍鎮龍津里民籌組自救會，今天上午20多位自救會里民冒低溫寒風前往廠區門口拉白布條抗議，要求苗栗縣政府駁回申請案，不應再審；對此，縣環保局表示，目前該案尚在變更地目審查程序中，待興辦事業計畫通過，始可申請清除機構附設貯存式轉運站。

自救會指出，業者要在苗栗縣後龍鎮龍港段共八筆丙種建築用地及農牧用地土地上，申請「公民營廢棄物清除處理機構設施(貯存式轉運站)使用」案，處理有毒或放射性毒垃圾，目前已經有興建建物，里民誓死反對到底，要求苗栗縣環保局駁回。

自救會成員鄭小姐說，基地範圍內的土地，原由某自動化倉儲設備公司莊姓負責人申請興建一棟三層樓辦公室，後產權轉移，竟將新建建物提供環保業者一併納入申請變更廢棄物清除處理機構使用，有暗度陳倉之嫌；

且應設置的地點為農牧用地，須地目變更，請環保局不要公親變事主，損害里民的權益及生命財產安全。

她說，申設地點與後龍溪支流重疊，將影響當地的灌溉農作及用水安全，附近龍港有漁獲，如廢棄物流至鄰近海域，也會汙染近海漁獲，而對面有同光國小，大車進出頻繁更會影響學童用路的安全。

民進黨台北市黨部主委張茂楠今天上午也回鄉相挺。他說，會來抗議主要是抗議審查過程未公開，未讓里民了解這是要設置甲級廢棄物貯存場與轉運站，將嚴重影響當地生態；同時也質疑業者是合法掩護非法來申準，不想看到龍津里民成為環保事業的犧牲者。

縣環保局則表示，長煜公司在後龍鎮龍港段申設清除機構附設貯存式轉運站，計畫從事廢塑膠、廢玻璃、廢金屬等19項一般事業廢棄物 回收、分類 貯存 清除 在法規上屬清除業增設貯存式轉運站，而非廢棄物處理場。

依現行廢清法規定 廢棄物自產源出廠後2日內應清除至再利用或處理機構，否則則即屬違反廢棄物清理法規定

，業者111年10月提出興辦事業計畫申請，轉請縣府相關單位審查，目前尚在變更地目審查程序中，相關缺漏補正資料還需各主管業務單位去認定，待興辦事業計畫通過，始可進入廢清法程序，申請清除機構附設貯存式轉運站。

縣環保局秘書蔡政勳強調，業者有依法申請權利，行政主管機關有責審查，無法拒收避審，尊重自救會訴求，也會依法行政。

民進黨台北市黨部主委張茂楠今天上午也回鄉相挺，他也質疑審查過程未公開，業者是以合法掩護非法來申準。記者吳傑沐／攝影
民進黨台北市黨部主委張茂楠今天上午也回鄉相挺，他也質疑審查過程未公開，業者是以合法掩護非法來申準。記者吳傑沐／攝影
今天上午20多位自救會龍津里民冒低溫寒風前往廠區門口拉白布條抗議，要求苗栗縣政府駁回申請案，不應再審。記者吳傑沐／攝影
今天上午20多位自救會龍津里民冒低溫寒風前往廠區門口拉白布條抗議，要求苗栗縣政府駁回申請案，不應再審。記者吳傑沐／攝影
今天上午20多位自救會龍津里民冒低溫寒風前往廠區門口拉白布條抗議，要求苗栗縣政府駁回申請案，不應再審。記者吳傑沐／攝影
今天上午20多位自救會龍津里民冒低溫寒風前往廠區門口拉白布條抗議，要求苗栗縣政府駁回申請案，不應再審。記者吳傑沐／攝影

廢棄物 自救會 苗栗縣

延伸閱讀

「資源循環網絡」前年11月公告 推動逾1年僅1案通過

會前遭抗議 苗縣土石堆置場案仍「建議通過環評審查」

國家清潔周廢棄物問題多 彰化二林員林各有對策

房客被趕出門...家具馬路上堆成垃圾牆 居民批髒亂

相關新聞

迎龍年 三義木雕館「紋新雕龍」木雕展 Q版龍吸睛

迎接龍年到來，苗栗縣文化觀光局三義木雕博物館即日起至4月14日在一館地下室推出「紋新雕龍」龍年主題袖珍木雕展，展出60餘...

反對申設置廢棄物轉運站 苗縣後龍龍津里民冒寒風抗議

為反對環保業者申請設置廢棄物轉運站，苗栗縣後龍鎮龍津里民籌組自救會，今天上午20多位自救會里民冒低溫寒風前往廠區門口拉白...

竹市和平路常積淹水 市府規畫雨水下水道工程決標

新竹市和平路段巷內地勢較低、排水不易，遇到大雨常積水，市府推動公共建設，今指出，經通盤檢討，規畫在和平路上採明挖方式施設...

桃園復興下雪白色美景 張善政：上山交通管制應變防災

強烈冷氣團來襲，桃園市復興區今天清晨下起今年第一場雪，許多遊客上山追雪，桃園市長張善政上午表示，復興區下雪，市府防災應變...

緩解塞…新竹經國大橋將新增汽機車道 本周六開地方說明會

新竹縣經國大橋為銜接竹北、新竹市區及科學園區主要路廊，車流量龐大，出現嚴重交通壅塞現象，新竹縣府列為十大交通建設，未來透...

過年換新裝！竹北市長鄭朝方操刀設計 清潔隊工作服搶先曝光

新竹縣竹北市公所清潔隊農曆新年前換新裝，由市長鄭朝方親自操刀設計，融入竹北城市CIS視覺，以「科技銀灰」導入視覺設計，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。