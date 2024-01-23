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大桃坪土置場2次環評 自救會到場拉布條抗議

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
反大桃坪土石資源堆置場自救會昨到苗栗縣環保局前拉白布條抗議，表達堅決反對。記者吳傑沐／攝影
反大桃坪土石資源堆置場自救會昨到苗栗縣環保局前拉白布條抗議，表達堅決反對。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣造橋鄉大桃坪段土地遭申請設置土石資源堆置場，反對居民籌組自救會，昨早趁環評專案小組第2次初審會議前到環保局抗議，要求重新選址，但會議結論仍為「建議通過環境影響評估審查」，自救會強調反對到底，業者代表則盼尊重專業，勿預設立場。

瑞均土地開發建設公司在南港溪灌溉水源上游申設堆置場，面積約26公頃，反大桃坪土石資源堆置場自救會昨邀議員葉忠倫、邱毓興、曾玟學及周邊居民20多人抗議，要求退回興辦事業計畫。

自救會認為，此案土置場是「填埋型」，等於賣不出的廢土、廢建材等將永埋在此，恐造成居民、水源與自然生態環境永久傷害；當得知會議結論，難掩失望。

環保局說，一切依法行政，開發單位應依委員及相關機關所提進場管制措施、生態調查資料及保育對策等意見補充、修正，並具體承諾環境影響調查報告提出時程、地表水監測項目等，最後由環評委員會討論決定。

自救會長李禮爐則質疑縣府護航造成「坤輿案」翻版，他說，土置場有汙染飲用水疑慮，影響下游20萬居民，每小時26車次將衝擊明德水庫交通及觀光客安全，自救會將反對到底，不排除打行政訴訟。

參與審查會的吳姓土方代表說，盼尊重審查結論，業者有申設權利，縣府有把關責任，一切依合法行政程序進行，勿預設立場、未審先判，即便過關營運後，也可用監督替代質疑。

自救會 環評 坤輿案

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