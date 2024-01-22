寒流來襲 桃園愛心團體贈500台電陶爐送暖關懷弱勢

農曆春節前夕，世外桃源文教公益基金會捐贈500台、總市值約80萬元的電陶爐，關懷桃園弱勢團體及家戶。市長張善政今天參加捐贈儀式特別頒發感謝狀表揚，期盼愛心能發揮拋磚引玉效果，帶動更多民間的愛心善舉。

世外桃源文教公益基金會由「桃園企業聯合會」捐助成立，自2018年起，基金會與社會局安家實物銀行合作做公益，每年募集會員愛心捐贈物品給需要幫助的弱勢團體及家戶，累積捐贈金額高達900萬元。

世外桃源文教公益基金會執行長呂雅蕙表示，基金會成員大都來自桃園在地的上市櫃公司，每逢三節節慶都會在市府社會局的安排和協助下，調查全市社福團體和弱勢家戶的需求，多年來陸續捐贈發熱衣、棉被、發熱爐、電磁爐等物資，期許這份善心善行不斷延續，發揮企業的影響力，善盡企業社會責任。

張善政表示，基金會於農曆春節前夕捐贈500台電陶爐，將透過社會局安家實物銀行媒合給需要的家戶，減輕民眾購買電器的經濟負擔，讓家戶能透過簡易家電烹煮食材在寒冬中溫暖圍爐迎新年。

社會局表示，安家實物銀行目前在桃園南、北兩區共有2家實體物資總行、25家分行，提供生活陷入困境的民眾或近貧戶可就近於居住地區補充物資，同時也會透過專業社工進行評估，將捐贈物資轉介配送至弱勢民眾手中。