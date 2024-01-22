會前遭抗議 苗縣土石堆置場案仍「建議通過環評審查」
苗栗縣造橋鄉大桃坪段有業者申請設置土石資源堆置場，當地反對居民籌組自救會，今天一早趁專案小組第2次初審會議前，到環保局拉白布抗議，表達堅決反對到底訴求；不過，初審會議最後結論仍為「建議通過環境影響評估審查」，也讓自救會感到「非常失望」。
大桃坪土石方資源堆置場環境影響說明書於去年4月經目的事業主管機關(縣府水利處)確認符合業管法令轉送至環保局，期間經過2次程序審查及意見補正後，去年8月1日召開專案小組現勘暨初審會議，該次會議結論為補正後再審。
今天上午再召開專案小組第2次初審會議，經討論後，專案小組作成「建議通過環境影響評估審查」結論。環保局表示，專案小組結論雖為建議通過環評，但決定權仍在環評委員會，且開發單位應依委員及相關機關所提土石方進場管制措施、地質安全及邊坡穩定監測、預警機制、生態調查資料，及保育對策等意見補充、修正，並應具體承諾土資場關場後復育及再利用計畫、環境影響調查報告書提出時程、地表水監測項目，再經委員及相關機關確認後，提交環評委員會討論。
另外，針對自救會所提開發商違建等，環保局強調經確認後非屬此次環說書計畫範圍，廠商如有違章或非法開發行為，由相關權責機關依法查處。
環保局也強調，此案於環評審查過程，依規定完備資訊公開及公眾參與程序，並由各專家委員及權責機關本於專業及法令，綜整各方意見，依法公開公正審查，為民眾權益及環境品質嚴格把關。
不過，對此結論也讓自救會成員均感憤慨。「我感到非常失望！」會長李禮爐表示，這根本就是縣府在護航業者的結果，很多事情、很多爭議都沒有釐清，環評委員怎就建議通過；他說，最後只能逼他們走上法院打行政訴訟一途，完全就是「坤輿案」的翻版。
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