明德水庫優化工程3月完工 促參遊憩廊帶計畫辦公聽會

明德水庫是苗栗縣著名景點，縣府盼打造成觀光新景點，有關明湖碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化工程，預計今年3月可完工；另外，針對促參委外經營方面，為加快完備流程，上周四舉辦公聽會，有業者提案建置高空滑索、電動遊艇、空中自行車，當地民眾也都樂觀其成，冀望賦予成為旅遊新活力。

縣府文化觀光局指出，去年向交通部觀光署爭取重點景區遊憩廊帶計畫，獲核定「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」基礎設施經費1億5000萬元，針對明湖碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化工程，今年3月完工後，將更加有利於對外招商。

目前依據促進民間參與公共建設及作業辦法等相關規定，就明湖水岸碼頭區的碼頭區景觀看台及遊憩服務設施、碼頭集客廣場、停車場，以及鴛鴦島景觀看台等公共設施，採民間自行規畫申請參與投資方式辦理，並於18日依規定辦理公聽會完成。

有意參加投資的三義鐵道自行車團隊提出增設遊艇、空中自行車等計畫，在公聽會上深獲與會民眾認可，預計今年暑假完備程序後，可望完成簽約。地方民眾均樂觀其成，期盼透過促參方案引進民間資金，促進當地就業發展讓年輕人回流，並建議聘請當地解說員協會負責導覽解說，分享當地引人入勝的故事。

文觀局副局長黃智群表示，明德水庫碼頭區藉由引進民間經營模式，以民間創意思維及彈性，將空間功能發揮最大效益。透過民間資金技術與活力的導入，民間機構在合於法令及安全至上的理念下，建置高空滑索、空中自行車、電動遊艇等設施，賦予明德水庫碼頭區及鴛鴦島全新旅遊活力，增加苗栗縣遊憩新選項。