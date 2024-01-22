苗栗縣大桃坪土資場案2次環評審查 自救會到場抗議

苗栗縣造橋鄉大桃坪土資場案今天上午將在環保局召開第2次環境評估審查會，自救會一早集結20多位鄉親到場拉白布條抗議，表達堅決反對到底立場，並要求縣府與業者能協調重新選址；對此環保局秘書蔡政勳表示，尊重自救會訴求，將在會後再對外說明。

瑞均土地開發建設有限公司在造橋鄉大桃坪段的南港溪灌溉水源上游申設大桃坪土石方堆置場，面積約26公頃，遭到地方組成自救會反對。今天上午9點召開第2次專案小組審查會議，自救會成員邀集縣議員葉忠倫、邱毓興、曾玟學及周邊居民共同前往縣環保局大門抗議，表達反對到底訴求，懇請縣府及環評委員能審慎針對衝擊環境、飲水、觀光及交通問題，退回此興辦事業計畫。

自救會指出，此案位於三百六坑溪水源頭，且位於明德水庫自來水水質水量保護區10公尺以內，不肖業者也購買周邊土地，以休閒農場名義開發道路，並蓋下許多違法建物和設施，尤其申設的土石堆置場是「填埋型」，等於賣不出的廢土、廢建材等廢棄物，將永久埋在此地，對居民、水源與自然生態環境，造重永久的傷害，所以自救會必須要站出來，反對此違法廠商傷害造橋大龍村及鄰近村的居民。

會長李禮爐強調，今天是第7次抗議，因土置場將有汙染飲用水疑慮，影響下游20萬居民飲水問題；每小時26車次，進出道路根本就不堪負荷，嚴重衝擊明德水庫的交通及觀光，更將威脅到環湖道路上自行車及遊客生命安全，他們將會持續抗議「反對到底」。