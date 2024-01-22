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低溫特報苗栗亮黃燈 4名無家者臨時夜宿禦寒
入冬最強寒流來襲，中央氣象署低溫特報，苗栗縣亮出寒冷的黃燈，縣府啟動低溫關懷，昨天第一夜有4名街友臨時夜宿禦寒，這波寒流要到24日，縣府等相關單位持續關懷行動。
氣象署低溫特報連發，今天上午6點38分發布，今天至24日寒流影響，各地天氣非常寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生的機率，橙色燈號（非常寒冷）新北市、基隆市；黃色燈號（寒冷）台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣、連江縣。
苗栗縣19日預先啟動低溫關懷機制，並在人安基金會苗栗平安站（苗栗市天雲街27號，電話037-357045）、東里家風（苑裡鎮苑坑里2鄰8號，電話037-853158）等處，提供臨時避寒場所，昨天晚上有4人住宿。
其中，苗栗警察分局配合縣府啟動低溫關懷行動，通報員警針對街友可能露宿的公園、車站及地下道等公共場所加強巡邏，南苗派出所所長吳幸昌、警員王致懿昨天晚上7點多在苗栗市南苗三角公園，發現一名街友寒風中用餐，立即趨前關懷，並勸說至人安基金會苗栗平安站夜宿，避免入夜天冷發生危險。
苗栗分局呼籲社區民眾應發揮鄰里守望相助的精神，發現街友，特別是年老或體弱或獨居老人，可撥打衛福部1957福利諮詢專線、各縣市政府社會處及1999為民服務專線，提供相關社會福利服務。
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