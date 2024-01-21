送暖1893低收每戶2300禮金賀年 蘇俊賓：種下善種子
龍年農曆春節年關前夕，桃園市副市長蘇俊賓今天上午至中壢區公所，出席中壢區低收入戶寒冬送暖愛心活動，結合仁海宮、大和建設共同發放2300元春節禮金和民生物資，發放關懷 1893名弱勢家庭溫馨過新年，蘇俊賓說，多年來舉辦的歲末寒冬公益愛心活動，非常有意義，關懷弱勢家庭種下善的種子，讓弱勢家庭有好的競爭力循環。
中壢區公所持續第15年辦理歲末寒冬愛心關懷低收入戶家庭，針對全區低收入強勢家庭1893戶，趁著農曆春節前鐵末，發放每戶300元春節禮金，並結合中壢仁海宮贊助發放低收戶家庭每戶春節禮金2000元、平安麵，大和建設贊助每低收戶一袋民生物資，蘇俊賓向仁海宮董事長王介 禧、大和建設贈送感謝狀，並向到場的弱勢家庭發放春節禮金和物資，提前祝賀新年快樂。
蔡俊賓表示，這項寒冬送暖關懷弱勢家庭愛心公益活動很有意義，目的不只是照顧弱勢家庭，還要發揚愛心和公益精神，過去許多曾經接受幫助的弱勢者，現在回頭來發揮愛心、回饋社會，結合仁海宮與大和建設發揮愛心捐贈，種下善的種子，未來在市府各單位協助愛心關懷，希望延續社會溫馨，也讓弱勢家庭有好的競爭力循環。
王介禧表示，仁海宮是公益性質寺廟，經常投入公益事業，獲得大多數市民、信眾認同，多年來廟方參與市政府、 區公所持續做寒冬送暖愛心關懷活動，回饋地方，今年包括中壢、平鎮、楊梅區公所造冊的低收戶家庭每戶發放春節禮金2000元及一分平安麵物資，幫助社會需要幫助的弱勢家庭感受社會的溫暖。
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