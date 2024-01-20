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湖口車站日式宿舍群 地方重新提報盼列歷史建築

中央社／ 新竹縣20日電

新竹縣湖口火車站日式宿舍群日前遭解除列冊追蹤，湖口鄉民吳家吉發起搶救行動重新提報爭取列登歷史建築，新竹縣文化局長李安妤表示，預計3月會進行現勘，會依程序處理。

發起搶救湖口火車站日式站長宿舍群的吳家吉向中央社記者表示，湖口車站與湖口日式宿舍群均在1928年興建、1929年啟用，再4年均屆滿百年，皆見證湖口鐵道變遷史的建物、在地方具重要性。

吳家吉說，過去台鐵曾在2020年提報湖口日式宿舍群等3處建物（湖口站員工宿舍2處及監工房）為歷史建築，當時有列冊追蹤，但在去年6月會勘後3名委員建議解除列冊，文化局於今年1月5日公告解除列冊追蹤，讓地方難以接受，盼再爭取保留此日式建築，將發起連署行動，已有不少民眾響應。

參與行動志工郭台貴向中央社記者說，未來希望能保存湖口日式宿舍群，也盼進行後續的修復，將能結合鐵道旅行成為地方展覽館，或可作為湖口的遊客中心，進而發展湖口鐵道文化及打造旅遊新動線。

李安妤向中央社記者表示，有關台鐵湖口站日式宿舍及監工房案，文化局已接獲民眾提報資料，預計3月邀請委員辦理現勘，會協助依程序處理。

李安妤說，至於公告解列的理由，主要就是建物保存狀況不佳，增改建情形嚴重，且不具稀少性或地區建物風格，且建物是1層的木造宿舍較為普遍，考量湖口車站附近的整體發展，專案小組委員才會建議解除列冊追蹤。

李安妤表示，此案主要管理單位為台灣鐵路公司，縣府主要是輔導、協助，目前已經收到民眾提報申請，將依照程序處理。

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