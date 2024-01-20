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新竹縣YouBike空白區…芎林鄉爭取設站 卻因經費不足停滯

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
芎林鄉各大重劃區建設腳步快、人口成長快速，卻因無力建置YouBike，成為YouBike空白區。記者巫鴻瑋／攝影
芎林鄉各大重劃區建設腳步快、人口成長快速，卻因無力建置YouBike，成為YouBike空白區。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣已陸續啟用4鄉鎮市YouBike，今年6月將再新增第5處鄉鎮、新埔鎮投入YouBike服務，不過眼看周邊圍繞鄉鎮都已設YouBike，芎林鄉卻因公所經費不足無力建置系統，如今成為YouBike空白區，造成地方民意炸鍋，喊話中央及縣府能協助補助，讓YouBike服務能早日銜接進芎林鄉內。

新竹縣府交旅處表示，新竹縣YouBike設站原則是考量地區人口及運輸需求進行評估設站，目前已有竹北、竹東、新豐、湖口及新埔等5鄉鎮市設置，若其他鄉鎮有意願，縣府都支持，不過倘若要有效營運，單一鄉鎮周轉規模至少需設10站以上。

因芎林鄉緊鄰竹北六家市區及新竹高鐵站，加上鄉內多個重劃區建設腳步快，近年竹科新移民人口大量湧入，但周邊鄉鎮都已設YouBike站點，唯獨芎林鄉一站都沒設，造成居民抱怨不便。

面對民眾質疑芎林為何成為YouBike空白區，新竹縣議員鄭昱芸也坦言對民代們「很有壓力」，不少重劃區，如金獅、綠獅重劃區居民明明能從高鐵站就近騎YouBike通勤，卻因芎林至今未設站，使得居民少了通勤方便。

她指出，為此她已多次與縣府協調，縣府表態願意讓步，但公所必須至少自籌一半建置費用，因此她希望公所能盡力籌措經費，並以分期付款方式，分5年償還建置費用，她也會極力爭取補助，讓芎林居民能早日享受YouBike便利。

芎林鄉長黃正彪表示，因芎林近年大型基礎建設不斷，興建新綜合行政中心、風雨球場等都耗費不少經費，使得公所無餘力編列經費再建置YouBike系統，但地方需求強烈，就連鄉內唯一大學、敏實科大都表態學生有YouBike通勤需求，甚至校方願意出錢設站。

黃正彪說，鄉內3大重劃區、大學都是人流熱點，但初估若要設站需耗資2400萬元，若無補助支援，恐怕未來數年內都難以建置，將成為新竹縣YouBike路網缺口，希望中央能與縣府共同協助公所建置，讓芎林能早日填補YouBike空白區。

芎林鄉各大重劃區建設腳步快、人口成長快速，卻因無力建置YouBike，成為YouBike空白區。記者巫鴻瑋／攝影
芎林鄉各大重劃區建設腳步快、人口成長快速，卻因無力建置YouBike，成為YouBike空白區。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 重劃區 高鐵 YouBike

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