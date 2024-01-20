桃園馬祖新村文創園區招租

桃園市政府推動地方文創產業發展，今年辦理「馬祖新村眷村文創園區眷舍招租計畫」，提供5間眷舍供文創業者申請進駐，即日起至3月22日止受理報名。

馬祖新村眷村文創園區，原是1957年為安置駐守馬祖列島的陸軍第84師部隊在台眷屬而建造的眷村，近年經桃園市政府修復活化，搖身成為廣受歡迎的文創園區。

馬祖新村做為桃園文創發展基地，自2018年起至今累計有20組業者進駐舊有眷舍空間，吸引了早午餐、咖啡館、客製衣服、二手書買賣、手作紙藝、手作花藝、客製家具及工匠DIY、親子互動故事屋、眷村飲食、手作甜點、木作文創商品、天然手工冰棒、陶藝創作、寵物餐廳、梭織及渲染織品等優秀品牌，成功活化歷史建築，成為桃園市具指標性文創場域。

文化局表示，此次開放5間眷舍可供業者展售文創商品及服務，申請進駐者須通過資格審查，每月租金12000元到18600元，進駐以3年為1期，期滿通過考核得續約1次，期滿視考核再續約，希望能發揮產業群聚效應，提升桃園文化創意產業發展。