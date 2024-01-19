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桃園中壢6座橋燈飾老舊 重新妝點夜間有新亮點

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢老街溪沿岸有6座橋梁，不過橋上燈光設備已老舊不亮，園市養護工程處施作改善工程重新妝點，燈具改善案將在2月進入安裝後測試階段，並於2月23日完成測試，讓中壢民眾夜間運動休憩也能有亮點。圖／邱奕勝提供
桃園中壢老街溪沿岸有6座橋梁，不過橋上燈光設備已老舊不亮，園市養護工程處施作改善工程重新妝點，燈具改善案將在2月進入安裝後測試階段，並於2月23日完成測試，讓中壢民眾夜間運動休憩也能有亮點。圖／邱奕勝提供

桃園中壢老街溪沿岸有6座橋梁，不過橋上燈光設備已老舊不亮，有民代發現建議市府重新改善，盼給市民一個不一樣漂亮空間。桃園市養護工程處施作改善工程重新妝點，燈具改善案將在2月進入安裝後測試階段，並於2月23日完成測試，讓中壢民眾夜間運動休憩也能有亮點。

桃園市議長邱奕勝表示，過去的燈飾照明是在桃園前縣長吳志揚任內設置，不過經過至少10年以上，LED燈已風吹日晒雨淋出現色衰情形，經過橋面時都黯淡無光，一點都沒有大城市該有的風貌，因此桃園市長張善政上任後，建議張將中壢具指標性的重要通行橋面全面更新。

邱奕勝說，因臨時要加項目會讓市府有負擔，為了造福市民所以拿出議員建設款施作快一點來更新，新的全彩燈飾很不一樣，可以根據節慶及季節作更多不一樣變化，類似國外燈光秀，讓民眾晚上去運動時能有全新感受。

養工處表示，中壢老街溪沿岸中正橋、中興橋、中央橋、老街溪觀景橋、新明橋及老街溪橋等6座橋及周邊燈具改善，包含橋體結構下方條燈有部分不亮及光衰情形改善。橋側欄杆條燈及矮柱燈改善等，設計上將水岸、橋型、路口安全等光環境營造，耐久維護性、節能及燈光節目都會納入改善考量。

養工處說，工程預計本月31日完工，燈具改善案將在2月進入安裝後測試階段，並於2月23日完成測試，工程經費2000萬元，由邱奕勝地方建設款出資。

老街 邱奕勝 桃園

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