桃園「馬祖新村文創園區」5間眷舍招募至3月22日 最長可進駐6年

桃園市府團隊近年來持續深耕地方文創產業，今年辦理「馬祖新村眷村文創園區眷舍招租計畫」，本次招租計畫將開放5間眷舍空間，第一階段開放進駐3年，經考核通過得續約1次，2階段最多可進駐6年，6年期滿後以每年度營運考核方式決定下年度進駐情形，即日起徵件至3月22日截止。

馬祖新村眷村文創園區，原是1957年為安置駐守馬祖列島的陸軍第84師部隊在台眷屬而建造的眷村，近年經桃園市政府透過保存眷村文化資產，修復活化、轉譯歷史空間，搖身成為廣受歡迎的文創園區。

馬祖新村作為桃園文創發展基地，自2018年起至今累計有20組業者進駐舊有眷舍空間，吸引了早午餐、咖啡館、客製衣服、二手書買賣、手作紙藝、手作花藝、客製傢俱及工匠DIY、親子互動故事屋、眷村飲食、手作甜點、木作文創商品、天然手工冰棒、陶藝創作、寵物餐廳、梭織及渲染織品等優秀品牌，成功活化歷史建築，成為桃園市具指標性文創場域。

本次招租計畫將開放5間眷舍空間，提供業者展現創作及文創商品、服務場所，並透過人才、產品以及市場三大層面整合，發揮產業群聚效應，提升本市文化創意產業發展。第一階段開放進駐3年，經考核通過得續約1次，2階段最多可進駐6年，6年期滿後以每年度營運考核方式決定下年度進駐情形，徵件即日起至年3月22日截止，歡迎有興趣的文創業者們踴躍投件，詳細計畫內容請上文化局官網。