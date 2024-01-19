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公園遊具六都剩桃園未改善完 議員吐槽改完失美感

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真／桃園即時報導
桃園市青埔公七公園公七磨石子溜滑改善作法是直接在滑梯面上加裝類似水管的塑膠滑梯，挨批改善方法粗糙。記者翁唯真／攝影
桃園市青埔公七公園公七磨石子溜滑改善作法是直接在滑梯面上加裝類似水管的塑膠滑梯，挨批改善方法粗糙。記者翁唯真／攝影

衛福部修正兒童遊戲場安全管理規範，本應去年1月完成備查，目前六都只剩桃園未完成，全市350處公園遊具還有6處待改善，且都位於人口密集區，民眾敲碗等候多時，另外有些完成備查的遊具改善手法粗糙，不美觀也不好玩；桃園市政府表示，最後6座公園遊具預計今年暑假開放，至於改善方式，有時是迫於環境結構因素無法改變的折衷作法。

據調查，桃園尚未改善驗收備查的公園分別是中壢區星河親子公園和青埔公十公園，楊梅區民族兒童公園、伯公岡公園、永福兒童公園和平鎮區廣仁公園；平鎮廣仁里長歐文昌表示，廣仁公園先前因遊具老舊被封起來後一直不能使用，時間一久里上居民天天抱怨小朋友沒地方玩耍，當然希望趕快完成。

桃園市養工處表示，最後6座公園期程較晚原因包括經費不足、地方民眾意見整合與設計曠日費時，問題已陸續解決，除了廣仁爭取中央經費預計7月才會完工，其他5座預計2、3月就會完工。

桃園改善公園兒童遊具設備進度已達98.3%，但有些設備改善後，使用上的安全性與整體性仍差強人意。

桃園市議員黃崇真表示，鄰近高鐵站的公七公園磨石子溜滑梯深受小朋友喜愛，原先因為破損暫時封閉，怎料修復方式竟是直接在磨石子滑梯面加裝類似塑膠管的隧道式溜滑梯，美感大打折，讓不少家長和小朋友傻眼。

議員黃敬平表示，遊樂設施因頻繁使用，損壞難免，但有時是使用者未依規定造成，公園偶爾可見家長帶著7、8個月大的嬰幼兒玩盪鞦韆，或者家長抱著小孩玩盪鞦韆，希望警語標示能更明顯，同時告知超齡使用的風險。

中壢區公所表示，公七公園因原磨石子滑梯滑道寬度較寬且現況有多處龜裂破損情形，欲符合衛福部標準，需敲除原有磨石子滑梯部分結構，因滑梯與活動中心為同一構造物，滑梯下方為活動中心機房儲物空間，敲除恐影響現有建築物結構強度，所以採取折衷作法。

桃園 溜滑梯 小孩 親子

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