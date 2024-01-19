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竹北市賀歲春聯亮相 21日新社市場、竹北遠百快閃發送

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
市長鄭朝方（左）與代表會主席林啟賢共同向市民展示賀歲春聯。圖／市公所提供
市長鄭朝方（左）與代表會主席林啟賢共同向市民展示賀歲春聯。圖／市公所提供

迎接2024農曆新年，竹北市公所特別邀請藝術家葉國居，以「龍天護佑」墨寶推出賀歲春聯，將由里、鄰長發送至全市約8萬戶家戶，並且由市長鄭朝方與代表會主席林啟賢共同向市民展示，市公所另推出如意龍生肖圖騰版權限量春聯， 1月21日將分別於新社市場及竹北遠百快閃發送，每人限領一份，限量999份，送完為止。

竹北市長鄭朝方表示，今年適逢龍年、甲辰年，他特以「龍天護佑」為主軸，寓意過去的2023年竹北歷經一些災情波折，雖迎刃而解，但期許龍年福氣降臨，保護市民安康，歲月靜好；而限量隱藏版春聯，以生肖為發想「如意龍」圖騰，搭配「龍吟賀新歲，福臨保安康。」筆墨呈現，同樣象徵諸事平安。

家戶版「龍天護佑」春聯將由里、鄰長派送，「如意龍」限量隱藏版橫幅春聯則將透過快閃活動發送，1月21日上午10時於新社市場，11時30分於竹北遠百，市長鄭朝方將現身發送限量999份春聯，提前為市民拜年添福氣。此外，市公所亦結合龍天護佑及如意龍主視覺，推出限量龍年新春福袋，預計將在農曆春節期間發送。

鄭朝方表示，配合2050年淨零碳排目標，竹北市公所超前部署，今年率先透過全市31里民政系統，實際掌握春聯需求數量，包含十興里、中興里、泰和里、竹義里都依實際需求減量，今年共減少超過6000張，明年也將持續辦理，朝環保永續目標前進。

限量隱藏版春聯，以生肖為發想「如意龍」圖騰，搭配「龍吟賀新歲，福臨保安康。」筆墨呈現，同樣象徵諸事平安。圖／市公所提供
限量隱藏版春聯，以生肖為發想「如意龍」圖騰，搭配「龍吟賀新歲，福臨保安康。」筆墨呈現，同樣象徵諸事平安。圖／市公所提供
竹北市公所超前部署，今年率先透過全市31里民政系統，實際掌握春聯需求數量，包含十興里、中興里、泰和里、竹義里都依實際需求減量，今年共減少超過6000張。圖／市公所提供
竹北市公所超前部署，今年率先透過全市31里民政系統，實際掌握春聯需求數量，包含十興里、中興里、泰和里、竹義里都依實際需求減量，今年共減少超過6000張。圖／市公所提供

春聯 鄭朝方 春節

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