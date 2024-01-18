影／迎新佈舊兼做愛心 苗栗新春名家贈春聯19日起登場

元旦連假結束後，迎接春節氣氛愈來愈濃，苗栗縣政府新春揮毫贈春聯兌換活動將在縣府大廳及苗北藝文中心舉辦，讓民眾以發票兌換，挑選適合的春聯除舊佈新，迎接龍年到來，活動募集的發票將全數捐贈縣內社福機構。

縣府為迎接2024甲辰龍年到來，上午在縣府辦「欣欣向龍賀新歲」新春揮毫宣傳會，會場安排書法名師揮毫及絲竹樂團演奏，還邀幼兒園小朋友參與，場面熱鬧。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，今年新春揮毫春聯兌換在1月19至21日分別在縣府及苗北藝文中心舉辦，縣府場共3場次，分別為19日上午9點至11點30分、下午2點至4點30分、20日上午9點至11點30分，鄉親可憑去年11-12月及今年1-2月未列印買受人統一編號的發票收執聯，不限金額即可兌換，依發票數量不同，可兌換不同種類春聯。

苗北場在苗北藝文中心安排2場次，分別為21日上午9點30分至11點30分、下午1點30分至3點30分，可憑「MBAC苗北藝友」有效卡友身分、「苗北志工證」、「2024苗北之星歌唱大賽」發票，或加入、訂閱「苗北藝文中心官方LINE、Youtube、臉書」、填寫活動問卷、按讚「苗北藝文中心臉書粉絲頁」置頂貼文、活動當日打卡並標記「苗栗縣苗北藝文中心」，至展覽室及藝廊參觀拍照，並於FB或IG打卡標註等方式，免費兌換春聯。

縣府上午場請書法家羅笙綸、邱瑞霞執筆揮毫，搭配沐箜現代國樂團演奏，展現中華傳統文化之美，為即將到來的甲辰龍年帶來好兆頭；副縣長鄧桂菊與象山森林幼兒園的小朋友也共同揮毫，展現溫馨畫面。