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桃市計程車春節運價 每趟加收50元、桃機100元

中央社／ 桃園18日電
桃園計程車春節加收運價期間2月5日到14日，計程車除按原訂收費方式，每趟次加收新台幣50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。示意圖／ingimage
桃園計程車春節加收運價期間2月5日到14日，計程車除按原訂收費方式，每趟次加收新台幣50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。示意圖／ingimage

桃園市政府交通局今天發布新聞稿表示，桃園計程車春節加收運價期間2月5日到14日，計程車除按原訂收費方式，每趟次加收新台幣50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。

交通局說，桃園計程車現行運價1250公尺90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元；桃機排班計程車得加收15％停留服務費。

交通局表示，民眾乘車時間如果跨到加成運價時段，統一以「上車時間」為準，如2月4日晚間11時30分上車，2月5日凌晨1時下車，依原價收費，不得加價。

交通局說，民眾如果遇駕駛任意喊價、超收車資或拒載等，可記下車牌、發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向交通局（1999桃園市民諮詢服務專線）或警察機關（03-3325368）檢舉，經查證屬實，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定罰9000元到9萬元。

計程車 桃園 桃機

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