整備後再啟用 苑裡2輛復康巴士2月1日起提供就醫服務

苗栗縣苑裡鎮公所日前獲台北城隍廟及鎮內慈光寺捐贈2輛復康巴士，經整備後將於2月1日上路啟用，投入服務身障朋友行列，提供鎮內行動不便者往返住家及醫療院所間的交通接送服務，讓使用輪椅的身心障礙民眾能有行的安全與便利，提供一次到位的舒適服務。

鎮長劉育育表示，復康巴士是行動不便者最依賴的重要交通運具，促進行動不便者社會參與，更是身心障礙者權利公約(CRPD)揭示的重要精神，感謝捐贈復康巴士的善行與大愛，公所將用心規畫有效運用，嘉惠鎮內行動不便的民眾。

苑裡鎮復康巴士的交通服務以就醫為主，民眾可於服務三天前電話預約或臨櫃預約，凡持有身心障礙手冊且坐輪椅，或鎮內當年度低收入戶檢附醫師診斷證明書或治療師評估報告民眾，皆可預約公所的復康巴士，乘車費用僅需計程車費的三分之一；此外，持有低收入戶證明者，享有每月就醫4趟可免費的福利。