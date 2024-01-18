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物價上漲 竹市呷熊飽餐券調為100元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
竹市府攜手超過300家愛心商店續推「呷熊飽」餐食計畫，因物價上漲，餐券調為100元。圖／竹市府提供
竹市府攜手超過300家愛心商店續推「呷熊飽」餐食計畫，因物價上漲，餐券調為100元。圖／竹市府提供

寒假將至，新竹市政府為照顧弱勢學童安心成長、正常用餐，攜手超過300家愛心商店續推「呷熊飽」餐食計畫，昨並宣布，因應物價上漲，原先每張面額80元餐券調高為100元，讓有需要的家庭和學童更能獲得溫飽。

市府社會處長黃佳婷表示，「呷熊飽」餐食補助計畫，讓民眾依地緣方便就近獲得基本飲食需求，平均每年服務逾5000人次，歡迎更多店家加入愛心商家行列，一起與市府成為弱勢家庭最溫暖的後盾。

受惠的14歲國中生「凡凡」表示，從小爸媽都不在他身邊，靠阿嬤打零工扶養長大，寒假沒有學校的營養午餐，阿嬤又需外出工作沒辦法幫他準備午餐，幸好社會處社工協助申請餐券，讓他在寒假期間有午餐可吃，不用擔心挨餓，讓阿嬤安心工作。

社會處表示，寒假期間學童沒有學校營養午餐可吃，有些善心人士捐贈的物資，也可能因弱勢家庭沒有烹煮設備而使用受限；有需要的民眾，可持餐券就近到四大超商、合作的早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等地方兌換餐食。

市長高虹安呼籲，民眾若發現有需要幫助的弱勢學童與民眾，請通報市府社會處，將由社工員協助評估並媒合相關資源。

高虹安表示，「呷熊飽」餐券可確保用於兌換餐食，同時也教育學童懂得未來長大後能回饋社會，市府將會繼續推動。

寒假 阿嬤 高虹安

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