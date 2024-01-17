桃園龍潭大廟200年喜推五穀爺應援 燈籠八仙彩文創募款

桃園市龍潭區龍元宮今年建廟200周年，廟方管委會與地方創生團隊合作，即日起啟動首波五穀爺應援計畫，以農曆早辰龍年為概念，設計製作龍年燈籠、八仙綵限定文創商品組合，提供喜愛的民眾購買募款，春節掛燈籠、文創八仙彩祈福、張燈結彩過好年，提供慶典活動經費和未來打造龍元宮新的傳統藝陣文化。

農曆春節龍年，龍潭地方信仰中心的龍元宮迎來建廟200周年，為打造龍元宮傳統廟文化和新的藝陣傳統，推出萬世永賴五穀爺建廟200年慶典，神龍鬧鎮總策展人邱子軒今天下午表示，龍元宮自1825建廟、主祀神農大帝，客庄居民尊稱「五穀爺」，龍元宮的五穀爺神像衣冠束帶具有文官氣派，全台少見，與廟宇常見的神農大帝半裸、手持稻穗的形象不同。

邱子軒表示，因應龍元宮建廟200周年慶典，廟方春節焚香廟宇信眾期待重回生活的地方信仰、導入設計的地方產業、具有國際視野的地方慶典，希望讓廟宇文化更平易近人貼近生活所需，提升在地產業競爭力，這項五穀爺應援計畫，今年6至12月每兩個月一項大活動，由於廟方過去沒有傳統藝陣，趁此慶典邀請年輕工藝師參與，設計建立新的藝陣和傳統。