金翅雀現身苗縣銅鑼農田 愛鳥攝友搶拍大飽眼福

苗栗縣銅鑼鄉一處種植向日葵農田近期有大批金翅雀駐足覓食，愛鳥人士指出，金翅雀是台灣相對罕見的冬候鳥，外型亮麗，因此吸引大批鳥友聚集觀察、拍攝，鄉間頓時熱鬧非凡。

銅鑼鄉民、拍鳥俱樂部成員周運國今天表示，日前經過銅鑼鄉文峰國小附近休耕農地，發現有鳥群駐足，經拍照檢視，發現是去年曾在苑裡鎮拍攝過的金翅雀，照片上傳社團分享，結果造成轟動，連日來有許多鳥友帶著重裝備攝影器材到場拍攝，一整排長鏡頭「大砲」齊聚蔚為壯觀。

周運國指出，這處農地因種植許多向日葵，葵花種子吸引金翅雀覓食，地主也開放場地、拉起拍照線，在不干擾金翅雀活動下，讓鳥友能根據日照光線變化，近距離靜靜觀察紀錄鳥類的生活日常。

他表示，成群的金翅雀在田間覓食，吃飽了便回到樹梢枝頭休息，過了1、2個小時，先遣部隊會在附近繞場觀察，確認環境安全無虞再次飛下來活動；現場鳥友用耐心等候，換來一張張生動美照，拍得十分過癮。

身兼拍鳥俱樂部社長的台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷指出，金翅雀大多分布在中國東北、日本、韓國、西伯利亞、黑龍江一帶，對台灣而言算是較罕見的冬候鳥。

黃蜀婷說，金翅雀非屬保育類，從名字不難發現，牠的翅膀有金黃色斑塊，外型亮麗、聲音輕柔，名稱也好聽，因此遭獵捕的問題較嚴重，對野外種群構成威脅，希望民眾可以多認識，呼籲「沒有買賣沒有傷害」，一起愛護自然生態鳥類。