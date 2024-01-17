快訊

兩天來第二家！上市公司證實遭駭客網攻 全面啟動防禦與復原作業

EUA通過即簽保密合約？高端疫苗合約8大爭議 疾管署說明一次看

高端EUA通過時間點有貓膩？ 羅一鈞揭各國數據 多次延遲交貨一次罰

金翅雀現身苗縣銅鑼農田 愛鳥攝友搶拍大飽眼福

中央社／ 苗栗縣17日電

苗栗縣銅鑼鄉一處種植向日葵農田近期有大批金翅雀駐足覓食，愛鳥人士指出，金翅雀是台灣相對罕見的冬候鳥，外型亮麗，因此吸引大批鳥友聚集觀察、拍攝，鄉間頓時熱鬧非凡。

銅鑼鄉民、拍鳥俱樂部成員周運國今天表示，日前經過銅鑼鄉文峰國小附近休耕農地，發現有鳥群駐足，經拍照檢視，發現是去年曾在苑裡鎮拍攝過的金翅雀，照片上傳社團分享，結果造成轟動，連日來有許多鳥友帶著重裝備攝影器材到場拍攝，一整排長鏡頭「大砲」齊聚蔚為壯觀。

周運國指出，這處農地因種植許多向日葵，葵花種子吸引金翅雀覓食，地主也開放場地、拉起拍照線，在不干擾金翅雀活動下，讓鳥友能根據日照光線變化，近距離靜靜觀察紀錄鳥類的生活日常。

他表示，成群的金翅雀在田間覓食，吃飽了便回到樹梢枝頭休息，過了1、2個小時，先遣部隊會在附近繞場觀察，確認環境安全無虞再次飛下來活動；現場鳥友用耐心等候，換來一張張生動美照，拍得十分過癮。

身兼拍鳥俱樂部社長的台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷指出，金翅雀大多分布在中國東北、日本、韓國、西伯利亞、黑龍江一帶，對台灣而言算是較罕見的冬候鳥。

黃蜀婷說，金翅雀非屬保育類，從名字不難發現，牠的翅膀有金黃色斑塊，外型亮麗、聲音輕柔，名稱也好聽，因此遭獵捕的問題較嚴重，對野外種群構成威脅，希望民眾可以多認識，呼籲「沒有買賣沒有傷害」，一起愛護自然生態鳥類。

農地 黑龍江 鳥群

延伸閱讀

出入口便民移除路障 苗縣造橋朝陽運動公園成濫倒天堂

客製化新元素輕旅行 苗縣通霄休閒農業新推療育之旅

苗縣警局卸、新任局長交接 鍾東錦：盼縣警局早日重建

徐耀昌臉書千字文怨國民黨 苗縣黨部：僅侯友宜答應解決財政問題

相關新聞

拓展籌措資金管道 桃園市建設公債發行自治條例將送審

桃園市政府為建設地方向各銀行借款，2022、2023年長短期債務總計分別為328億元和338億元，微幅成長，但受全球市場...

昭和年間最老保險證、最古支票打字機 富岡小鎮看風華

桃園楊梅富岡是全台唯一客家鐵道小鎮，桃園新富客家文化協會舉行的「2024富岡超好玩藝市集」，鼓勵當地鄉親，翻出壓箱寶PK...

華山送年菜給獨居老人經費缺6成 苗栗縣府10萬拋磚引玉

春節將屆，華山基金會辦理「愛老人 愛團圓」公益行動，送年菜給獨居老人，苗栗區經費尚缺6成，縣府今天支持10萬元拋磚引玉，...

出入口便民移除路障 苗縣造橋朝陽運動公園成濫倒天堂

苗栗縣造橋鄉朝陽自然運動公園為當地民眾休憩、運動場所，日前為便民，將進出道路的路障移除，方便契機出進出，未料反讓不肖業者...

苗栗環保檢舉獎金五成調降至一成 檢舉件數大幅縮水

苗栗縣以往提供高達罰款50％的環保檢舉獎金，金額居全國之冠，還因此造就出檢舉年收入近200萬元的「專業戶」，但檢舉案多是...

桃園大溪豆干節1月20日有千人豆花趴 市府6月開辦蔬食節

桃園市大溪豆干節舉辦多年，市長張善政上任停辦，今年轉型辦蔬食節引發藍綠口水戰，桃園市豆腐商業公會將在本周六20日在大溪舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。