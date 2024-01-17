昭和年間最老保險證、最古支票打字機 富岡小鎮看風華

桃園楊梅富岡是全台唯一客家鐵道小鎮，桃園新富客家文化協會舉行的「2024富岡超好玩藝市集」，鼓勵當地鄉親，翻出壓箱寶PK拿獎金，活動將於這周及下周末在「富岡故事館」展出，除可觀賞表演看市集外，協會更在活動設計1張「老故事椅」，讓參賽人上台分享展寶故事，民眾也可花50元買張票送給喜歡的參賽者，只要買票就送日月潭調製香氣紅茶拿鐵1杯。

新富協會創會理事長薛常威表示，富岡1908年設立火車站曾經繁盛榮景，但隨著鐵路改道風華歲月畫上休止符，懷抱深愛故鄉的情感，因此租下歷史穀倉，創立了「富岡故事館」，並長期展覽老故事活動，希望藉此讓在地居民，說出更多不為人知的故事。

新富協會以「富岡之最有藝思」為主題， 辦理超好玩藝市集展覽，許多在地鄉親紛紛挖出心目中壓箱寶PK，包括昭和年間最老保險證、最老保存最好的豬斗、竹藝達人手作最大竹水槍、富岡最舊派刀、讓人好奇50年珍藏，取名最“磨人”的石磨、最大花布客家雞、種出最大朵掛菜、最大碗發糕。

另外，還有富岡國小校長李莉萍獻出鎮校之寶最古支票打字機，最古上下課搖鈴、製作花生糖一品堂第一代蔡勝道先生，也翻出一甲子傳統生產花生糖超大工具、最舊的演奏弦仔等等，內容琳瑯滿目。