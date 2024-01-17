藍營搶下桃園6席立委 張善政盼助地方爭取機捷列車經費

2024總統立委選舉結束，民進黨副總統賴清德即將成為下一屆總統，國會的政黨板塊也有變化，國民黨在桃園揮出全壘打，除了3席現任立委順利連任，也有3名新秀挑戰成功；桃園市長張善政今天上午主持市政會議表示，立法委員對市府來說是非常重要的角色，期待市府團隊與6名立委未來都有很好的搭配與合作。

張善政表示，桃園是一個成長中的城市，交通建設非常重要，例如捷運棕線與新北捷運三鶯線延伸八德是桃園與大台北地區密切連結的重要路線，而機場捷運最近幾個月運量直線上升，去年12月平均每天運量都超過11萬人，可期待未來會繼續成長，尤其第三航廈完工後，我們對運量有更樂觀的評估，但樂觀評估背後代表班次密度要增加，班次加密的背後代表列車數量要再增加。

張善政說，市府正在積極爭取中央在採購列車方面能有更多支持，中央原本說捷運是地方的事情，但市府要強調的點是「機場捷運不一樣」，機場捷運肩負國門運輸的角色，所以機場捷運新列車的採購事宜，希望中央能積極支持，而且要盡快，因為列車採購從下單到交車需要一段時間。

另外，鐵路地下化也是桃園交通建設重要的一環，去年正式進入緊鑼密鼓的期間，桃市府非常關招標進度，因為招標如果不順利，桃園的交通黑暗期會再拉長，市府不樂見這種情況，期待鐵道局在地下化工程招標與進行能夠順利，如期如質往前推，而市府在可以配合的部分，也會進一切努力搭配。

張善政也說，桃園還有國道1號五楊高架往南延伸，國二甲跟國一甲瓶頸路段改善，板龍與新梅龍快速道路闢建，這些建設對地方都非常重要，需要立法委員支持。觀光方面，北橫是一塊鑽石，過去很少被國人欣賞到，希望北橫國家風景區能趕快核定，屆時桃園就有國家風景區，可望成為國人重要休憩場所，希望局處跟立委們都有良好互動。讓他們在中央替地方爭取預算。