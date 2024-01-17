桃園市政府2名新首長就職 張善政笑：算一個半

桃園市政府人事異動，新任秘書處長于建國、政風處長吳滄俯2人今天上午宣誓就職，不過市長張善政在介紹新首長時卻算「1個半」，引起現場一片笑聲。

桃園市原秘書處長去年9月因家庭因素請辭，處長一職即由參事于建國代理。市政會議前的宣誓就職典禮上，張善政介紹2名新首長時打趣說道「今天算是1個半新同事加入」，而台下局處首長及市府員工對于不陌生，因此不約而同笑出聲；張善政說，于建國本月15日屆滿退休，16日市府請他正式接任秘書處長，他很久之前在高公局擔任專委，後來陸續在桃市府做過參事、民政局副局長，今年元旦升旗也是他操刀，大家對他應該不陌生，希望未來跟各局處搭配合作更好。

吳滄俯是台北大學犯罪學研究所碩士，過去曾任經濟部政風處長、科技部政風處長、彰化縣政風處長和其他中央政風要職；張善政表示，吳滄俯在科技部任職時他已離開，不然那時候就有緣分做同事。值得一提的是，吳在科技部任內推動外商座談會，讓外商了解國內科技展業做法，在經濟部任內，水利署也拿到法務部的透明金質獎，非常不容易，希望到了桃園能繼續發揮所長。