軍方圍牆退縮 桃市改善龍東路人行道

龍岡圓環是中壢重要地標，周遭卻沒有完整的行人通行環境，桃園市政府協調軍方同意退縮當地龍東路圍牆5.5公尺興建人行道，南側段長度約80公尺，去年12月底已完工，市長張善政昨視察後表示，龍岡圓環周邊人行道將逐步完成改善，再過1年會變得非常不一樣。

市府養護工程處說，圓環的龍東路人行道遭軍營圍牆阻斷，龍南路也僅有部分騎樓，為讓行人通行空間完整安全，養工處和文化局、中壢區公所、平鎮區公所及軍方多次協調討論，達成共識施作既有軍營圍牆退縮新設實體人行道改善工程。

工程分南北2側進行，龍東路南側段長度約80公尺，經費約280萬元，去年9月底施作，12月底完工；北側段規畫人行道長度約57公尺，預計今年施作，經費約310萬，合計約590萬。

市長張善政昨視察龍東路人行道後表示，龍岡圓環為中壢、平鎮別具歷史特色與意義的重要地標，工程不一定要花大錢但要有感，至於圓環周邊有些館舍文化局已著手準備改造活化，預計再過1年，不僅有了人行道，相關館舍活化後又能保留並發揮在地歷史記憶，龍岡圓環能變得很不一樣。

養工處說，除龍東路建置實體人行道，今年也將在中壢前寮段1956-7地號土地規畫綠美化工程，並配合新設步道銜接至龍福路，提升整體龍岡生活圈品質。