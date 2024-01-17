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桃園8至11層大樓公安申報 補助修繕

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市8至11層樓集合住宅今年起須辦理公安申報，項目包括安全門、樓梯及升降梯、避雷針等建築設備。圖／桃園市府提供
桃園市8至11層樓集合住宅今年起須辦理公安申報，項目包括安全門、樓梯及升降梯、避雷針等建築設備。圖／桃園市府提供

桃園市8至11層樓集合住宅今年起每3年須辦理1次公安申報，項目和消防安檢多處雷同，定期檢修又所費不貲，引發民怨，市府都發局昨表示，將修訂修繕補助辦法納入補助範圍，並依屋齡、戶數補助5萬至30萬元，預估將有850個社區受惠，盼減輕住戶負擔。

桃園市16層樓以上集合住宅公安申報行之有年，2021年高雄發生城中城大火後，市府公告全市12至15層大樓去年起須公安申報，8至11層今年起申報。據統計，全市12至15層的大樓共1132棟，8至11層大樓共850棟。

儘管大樓公安申報率已達9成2，但議員黃敬平表示，許多社區抱怨，公安申報項目和消防安檢多處雷同，如某社區有4台電梯，依消防規定半年申報，每次每台1200元，1年要9600元，建管公安申報也要檢查電梯，1台8000元，1年就要3.2萬，此外申報簽證除需繳交政府規費，還要委託民間專業鑑定單位，對戶數不多的社區負擔不小。

黃敬平也說，檢視「桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法」，可發現修繕補助金額過低如杯水車薪，某些項次申請資格年限太高，符合補助資格的社區少之又少，社區看得到吃不到。

市府研議部分項目合併，都發局建管處長莊敬權昨表示，公安申報針對安全門、樓梯等防火避難設備，及升降梯、避雷針等建築設備，簽證人員為建築師或執業技師；消防安檢針對滅火、警報等消防搶救設備，簽證人員為消防設備師或設備士，2者法源依據、簽證資格及檢查頻率不同，仍會併行。

為減輕住戶負擔，建管處今年將修訂修繕補助辦法，將8至11層集合住宅納入補助範圍，1995年以前取得使用執照的大樓，並在去年成立管委會者，依戶數可補助20至30萬元；1996至2017年取得使用執照，並在前年以前成立管委會者，依戶數則補助5至8萬元；相關辦法預計3月公告，4月開放申請，10月截止。

莊敬權說，現行修繕補助範圍涵蓋公安改善、一般修繕、重大修繕等，為及早輔導優化社區消防，未來會研議調高公安改善相關補助的金額和比例。

公安 簽證 安檢

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