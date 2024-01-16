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賞花聽戲曲！苗栗「客家圓樓」曲目出爐 另有30公頃花海

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗客家圓樓附近的苗126線從新港大橋至國道3號橋下，今年有30公頃波斯菊花海已陸續綻放。圖／苗栗縣政府提供
苗栗客家圓樓附近的苗126線從新港大橋至國道3號橋下，今年有30公頃波斯菊花海已陸續綻放。圖／苗栗縣政府提供

位在苗栗縣後龍鎮高鐵苗栗站區的「客家圓樓」，經整修委外經營，轉型為台灣客家八音戲曲推廣中心，上月初開始對外營運，成為國內首座客家八音及傳統戲曲的推廣基地，面對即將來臨的農曆春節旅遊旺季，業者規畫一連串的年節活動，盼帶動一波文化觀光旅遊。

另外，圓樓附近的苗126線從新港大橋至國道3號橋下，今年有30公頃波斯菊花海已陸續綻放，苗栗縣政府農業處也行銷農遊，歡迎遊客迎新春來賞花聽戲曲。

業者指出，苗栗客家圓樓在新的一年裡，除了從1/20至2/23的假日及春節活動，有應節的客家戲曲及客家八音演出外，2/3～2/8期間，另有寫（畫）春聯、客家菜包製作初體驗、摺子活動、手繪菩提葉等親子特別活動，館內還有販售客家相關的美味小食（Q版造型鬆餅、菜包、涼糕、發糕、仙草...等）。

農曆年節期間，大年初三：《著(穿)藍衫》，當日穿著或打扮與客家藍衫主題相關者，可享商品折扣優惠，現場另有「藍染」DIY體驗活動；大年初四：《歡慶迎財神》；大年初五：《開市雙囍打鬧熱》當天有請苗栗當地的藝文團體「苗栗陳家班北管八音團」、「慶美園亂彈戲劇團」一同開市演出。

最後，請愛唱歌的鄉親也別錯過，2/24元宵節當天中午12點，客家電視台《鬧熱打擂台》將在苗栗客家圓樓舉辦海選會，歡迎大家一同來打鬧熱，好運龍總來。

苗栗客家圓樓春節期間的演出戲曲曲目已出爐，業者也規畫一連串年節活動。圖／業者提供
苗栗客家圓樓春節期間的演出戲曲曲目已出爐，業者也規畫一連串年節活動。圖／業者提供

客家圓樓 春節 苗栗縣

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