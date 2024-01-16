動保團體籲不再引進老虎 竹市動物園：照養老虎經驗豐

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新竹市立動物園原有兩隻孟加拉虎老虎兄弟「六福」跟「來福」，前年蔡英文總統還趁農曆虎年來探望，但兩隻老虎年事已高於前年底、去年底相繼離世後，有動保團體認為老虎不適合被圈養且竹市動物園老虎展區棲地小，主張市府不應再引進老虎。關注動保議題的市議員廖子齊也認為猛獸區要有退場機制，未來能轉作動物救傷中心。

新竹市立動物園回應，除了有專業獸醫外，動物園保育員也累積了約42年第一線照養老虎經驗，同時考量收容老虎對於動物生命教育的推動有實質助益，向六福村借展一隻孟加拉虎於今天亮相。因老虎為獨居動物，借展一隻，後續將持續優化棲地空間。

新竹市動物園設置有「猛獸區」照養老虎、紅毛猩猩與馬來熊，其中老虎區生活已久的六福、來福相繼離世後，園內近3個月沒老虎。台灣動物平權促進會認為竹市動物園現行環境及格局許多層面都難以滿足老虎的天性及需求，呼籲未來不要再引進老虎。

動平會認為，依據臉書專頁「走近動物園」版主觀察，新竹市立動物園現有老虎區環境為下層式「坑式」展區，民眾可由上往下望老虎或在下方走廊區透過窗戶看老虎，老虎形同360度無死角被遊客觀看，難以逃避視覺壓力，若仍要引進，格局須調整。

園方說明，新竹市立動物園具四大功能，教育、保育、研究及遊憩，是大新竹地區重要的生命教育場域，也兼具保育、救傷與收容功能；從2011年後即不再購買動物，在以能提升動物福利的原則下進行動物交流，照養好動物也是同仁努力且最在乎的事。

由於過去好幾個月園內沒有老虎，不少不知情的遊客、親子撲空，園方認為繼續照養老虎仍有一定重要性，且新竹市立動物園物種約30種，因此多方評估後向六福村借展孟加拉虎，以回應民眾與市議會對動物園多元物種的期待，藉此學習更多動物知識。

動物園長楊礎遠也說明，新竹市動物園在2019年完成再生改造前，老虎展區只有兩層生活空間，改造後增加水池為三層，老虎天熱時常跳進水池玩水，後續也會持續調整優化，例如增加躲藏空間如樹木、草叢等，但也會做好設計避免老虎攀爬到展區外。

至於陪伴新竹人成長的老虎兄弟「六福」與「來福」離世之後，市府規畫製作老虎標本，老虎標本製作案已經標出，還在評估製作皮毛、骨頭標本，未來將加框保存。