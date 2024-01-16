聽新聞
test
0:00 / 0:00

營養午餐加碼 鍾東錦肯定品質

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣國中小學營養午餐今年加碼10元，縣長鍾東錦（右二）昨到文華國小幫忙打菜並與學童共進午餐。記者范榮達／攝影
苗栗縣國中小學營養午餐今年加碼10元，縣長鍾東錦（右二）昨到文華國小幫忙打菜並與學童共進午餐。記者范榮達／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

苗栗縣國中小學營養午餐今年由縣府加碼10元，要求每周增加2次牛奶或保久乳，及1次高鈣午餐，縣長鍾東錦昨視察文華國小，肯定營養午餐品質；此外，今年頭份市公所也加碼10元，後龍鎮公所每周一、三、五配送2400多名國小及幼兒園學童鮮奶或豆漿。

營養午餐加碼是鍾東錦重要政見，縣府今年編列9700多萬元，推動「校園供餐質量升級─學生營養午餐加碼10元」計畫，4萬8000多人受惠。

苗栗市文華國小昨天午餐菜單有芝麻糙米飯、梅干肉丁、無骨雞排、小魚味噌湯及保久乳，鍾東錦等人幫忙打菜，並與學童一起用餐；教育處長葉芯慧說，今年起營養午餐不僅每餐加碼10元，還結合高鈣概念，鼓勵學校選用高鈣食材。

鍾東錦指出，飲食是孩子成長重要的一環，希望孩子會期待去學校吃營養午餐，他一上任就要求教育處調查，結果苗栗縣同齡學生平均身高比全國矮2公分，因此這項政策第1點要能讓孩子愛吃營養午餐，第2點要讓孩子骨骼長得更好，配合跳繩等運動長高，不會矮人一截。

教育處調查，苗栗縣營養午餐每餐約繳45元到55元，今年縣府全面加碼10元，頭份市公所也加碼10元，此外，後龍鎮公所每周一、三、五配送2400多名國小及幼兒園學童鮮奶或豆漿。

營養午餐 鍾東錦 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗縣營養午餐加碼10元 結合高鈣計畫讓學生吃好長高

苗栗縣學生幸福存款加碼 4年最高領回19萬2000元

苗栗市長補選群雄並起 鍾東錦：給予祝福

邱鎮軍轉戰立委、苗栗市長補選在即 他說話了

相關新聞

市民手冊改桌曆 桃園省下700萬

桃園市升格後每年耗資千萬印製市民手冊，市長張善政考量節能減碳，決定今年改印三角桌曆，鼓勵民眾多用網路及1999查詢，民代...

佛光山桃園講堂 贈10萬杯臘八粥

佛光山桃園講堂連續16年分享臘八粥與民眾結緣，昨與桃園區公所等單位舉辦「慶祝法寶節寒冬送暖」系列活動，安排義剪、義診及明...

新豐掩埋場又自燃 濃煙飄竹北

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場自焚火警不斷，去年監委才到新竹關切，昨天下午又起火，竄出大量惡臭濃煙，一度遮蔽西濱公路行車視線並飄...

營養午餐加碼 鍾東錦肯定品質

苗栗縣國中小學營養午餐今年由縣府加碼10元，要求每周增加2次牛奶或保久乳，及1次高鈣午餐，縣長鍾東錦昨視察文華國小，肯定...

溪口部落步道 議員盼提升重遊率

桃園市政府觀光旅遊局為增加復興區溪口部落旅遊停留時間至少1.5小時，斥資1200萬元辦理觀光環境營造計畫工程，開始整修步...

新埔YouBike 6月啟用 設10站點

新竹縣政府去年起陸續啟用竹東鎮、湖口鄉及新豐鄉的YouBike，新埔鎮位處竹北生活圈卻未設站點，部分居民和遊客抱怨不便，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。