營養午餐加碼 鍾東錦肯定品質

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

苗栗縣國中小學營養午餐今年由縣府加碼10元，要求每周增加2次牛奶或保久乳，及1次高鈣午餐，縣長鍾東錦昨視察文華國小，肯定營養午餐品質；此外，今年頭份市公所也加碼10元，後龍鎮公所每周一、三、五配送2400多名國小及幼兒園學童鮮奶或豆漿。

營養午餐加碼是鍾東錦重要政見，縣府今年編列9700多萬元，推動「校園供餐質量升級─學生營養午餐加碼10元」計畫，4萬8000多人受惠。

苗栗市文華國小昨天午餐菜單有芝麻糙米飯、梅干肉丁、無骨雞排、小魚味噌湯及保久乳，鍾東錦等人幫忙打菜，並與學童一起用餐；教育處長葉芯慧說，今年起營養午餐不僅每餐加碼10元，還結合高鈣概念，鼓勵學校選用高鈣食材。

鍾東錦指出，飲食是孩子成長重要的一環，希望孩子會期待去學校吃營養午餐，他一上任就要求教育處調查，結果苗栗縣同齡學生平均身高比全國矮2公分，因此這項政策第1點要能讓孩子愛吃營養午餐，第2點要讓孩子骨骼長得更好，配合跳繩等運動長高，不會矮人一截。

教育處調查，苗栗縣營養午餐每餐約繳45元到55元，今年縣府全面加碼10元，頭份市公所也加碼10元，此外，後龍鎮公所每周一、三、五配送2400多名國小及幼兒園學童鮮奶或豆漿。