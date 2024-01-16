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營養午餐加碼 鍾東錦肯定品質
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
苗栗縣國中小學營養午餐今年由縣府加碼10元，要求每周增加2次牛奶或保久乳，及1次高鈣午餐，縣長鍾東錦昨視察文華國小，肯定營養午餐品質；此外，今年頭份市公所也加碼10元，後龍鎮公所每周一、三、五配送2400多名國小及幼兒園學童鮮奶或豆漿。
營養午餐加碼是鍾東錦重要政見，縣府今年編列9700多萬元，推動「校園供餐質量升級─學生營養午餐加碼10元」計畫，4萬8000多人受惠。
苗栗市文華國小昨天午餐菜單有芝麻糙米飯、梅干肉丁、無骨雞排、小魚味噌湯及保久乳，鍾東錦等人幫忙打菜，並與學童一起用餐；教育處長葉芯慧說，今年起營養午餐不僅每餐加碼10元，還結合高鈣概念，鼓勵學校選用高鈣食材。
鍾東錦指出，飲食是孩子成長重要的一環，希望孩子會期待去學校吃營養午餐，他一上任就要求教育處調查，結果苗栗縣同齡學生平均身高比全國矮2公分，因此這項政策第1點要能讓孩子愛吃營養午餐，第2點要讓孩子骨骼長得更好，配合跳繩等運動長高，不會矮人一截。
教育處調查，苗栗縣營養午餐每餐約繳45元到55元，今年縣府全面加碼10元，頭份市公所也加碼10元，此外，後龍鎮公所每周一、三、五配送2400多名國小及幼兒園學童鮮奶或豆漿。
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