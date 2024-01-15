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桃園大溪圖書分館親子多功能館 3.3億巨資打造2026完工

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左五）主持市立圖書館大溪分館新建工程動工典禮。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左五）主持市立圖書館大溪分館新建工程動工典禮。記者曾增勳／攝影

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桃園市長張善政今天下午主持桃園市立圖書館大溪分館新建工程動土典禮，工程總經費3.3億元，預定2026年完工，張善政說，大溪圖書分館3年前因為疫情及經費問題廠商解約，市府追加預算及爭取補助發包動工，後年下半年完工將有一座好的圖書館、市民活動中心及親子館3合1的空間，可提供市民優質多功能使用場所。

桃園市立圖書館大溪分館新建工程，總經費3.3億元，其中內政部補助800萬元，1樓規畫市民活動中心、2樓規畫親子館及社區公共托育家園、3至4樓規畫圖書館、5樓為公共綠化觀景花園，新大溪分館建築外觀以塊狀不規則排列方式呈現，呼應大溪地理環境、歷史文化及自然環境，營造大溪老街文化與故事。

張善政表示，日前剛主持大溪埔頂圖書分館暨親子館開工動土典禮，今天又主持大溪圖書分館動工，相信這兩座圖書館能為大溪居民帶來更優質的閱讀及活動空間。

桃園市立圖書館大溪分館（示意圖）新建工程動工，5 層樓建築斥資3.3億元，2026年下半年完工。記者曾增勳／翻攝
桃園市立圖書館大溪分館（示意圖）新建工程動工，5 層樓建築斥資3.3億元，2026年下半年完工。記者曾增勳／翻攝
桃園市長張善政（右五）與民代、市府局長多人為市立圖書館大溪分館新建工程動工合影。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右五）與民代、市府局長多人為市立圖書館大溪分館新建工程動工合影。記者曾增勳／攝影

圖書館 親子

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